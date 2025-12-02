Ani posledný pokus nevyšiel: Mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra Ráža sa opäť nepodarilo otvoriť

BRATISLAVA - Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na tretí pokus. V pléne sa v utorok ráno prezentovalo len 56 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 poslancov. Rovnako nebol parlament uznášaniaschopný ani dvakrát v pondelok. Plénum sa pokúsi o otvorenie schôdze ešte poslednýkrát po hodinovej prestávke.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali minulý týždeň. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z uplynulého obdobia.
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Mimoriadnu 44. schôdzu schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) sa poslancom nepodarilo otvoriť ani na posledný štvrtý pokus. V pléne bolo v utorok pri druhej prezentácii len 62 zákonodarcov, pričom potrebných je minimálne 76 prítomných poslancov.
Po dvoch neúspešných pokusoch v pondelok a utorok predsedajúci Tibor Gašpar (Smer-SD) mimoriadnu schôdzu ukončil. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy bude navrhnutý ako bod nasledujúcej schôdze parlamentu.
