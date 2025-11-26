Babiš predstavil Pavlovi nominácie na ministrov: Prezident má voči Turkovi naďalej výhrady

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády. Sú v ňom očakávané mená vrátane riaditeľa Železníc SR (ŽSR) Ivana Bednárika ako nominanta na post ministra dopravy. Čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka, ktorý pôvodne ašpiroval na ministra zahraničných vecí, však strana nakoniec nominovala do čela rezortu životného prostredia. Prezident má však podľa slov Babiša voči Turkovi naďalej výhrady. Oznámil to po schôdzke s Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Prezident podľa šéfa ANO potvrdil, že s jednotlivými kandidátmi na ministrov sa začne neformálne stretávať od piatka. „Pán prezident má naďalej problém s pánom Turkom, a to z právnych dôvodov, takže to budem riešiť s pánom (Petrom) Macinkom. Platí to, čo bolo povedané, že nová vláda by mala vzniknúť do polovice decembra. Ohľadom konfliktu záujmov sme si spresnili ďalší postup, takže platí to, čo bolo povedané, že v nejaký čas to verejne oznámim,“ povedal Babiš.
Motoristi si podľa jeho slov mysleli, že výmenou nominácií na rezorty diplomacie a životného prostredia sa situácia okolo Filipa Turka, ktorého si Pavel na čele ministerstva zahraničných vecí nedokázal pre jeho kauzy predstaviť, vyrieši. Pavel však podľa šéfa ANO zastáva názor, že Turek by vôbec nemal byť členom vlády.
Babiš reaguje na postoj prezidenta
„Je to názor pána prezidenta. Motoristi prišli s tou výmenou, mysleli si, že je to nejaké pozitívne riešenie. Pán prezident má na to iný názor. Zdôvodňuje to právnymi dôvodmi. Vymenoval celý rad výhrad, ktoré má voči pánovi Turkovi. Ja za seba si myslím, že mohol dostať šancu, ale rešpektujem názor pána prezidenta,“ dodal Babiš.
Kedy oznámi, ako vyrieši svoj konflikt záujmov, nechcel uviesť. Dodal, že vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne nebude obštruovať, ale bude rozprávať svoj politický príbeh. „Zoberte si popcorn,“ povedal s úsmevom novinárom.