Babiš zrejme nebude jediný Slovák v novej českej vláde: Šéf ŽSR podal rezignáciu, má sa stať ministrom!

BRATISLAVA – Na slovenských železniciach nastáva nečakaná zmena. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik oznámil rezignáciu. Dôvod je jasný – jeho meno figuruje v zozname kandidátov na ministrov v novej českej vláde Andreja Babiša.

V stredu odovzdal predseda hnutia ANO Andrej Babiš českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády. Post ministra dopravy v ČR má zastávať práve Bednárik. „Dôvodom vzdania sa funkcie generálneho riaditeľa je dnešné nominovanie mojej osoby ako kandidáta na funkciu ministra dopravy Českej republiky,“ uviedol Bednárik.

'ŽSR doplnili, že sa vzdáva funkcie ku dňu predchádzajúcemu vymenovaniu nového generálneho riaditeľa. Meno jeho nástupcu zatiaľ známe nie je.

Skúsený železničiar a dopravný manažér

Ivan Bednárik je dlhoročný dopravný manažér. ŽSR vedie od polovice mája tohto roka, predtým pôsobil na najvyšších pozíciách v českých železničných firmách. Ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČD Cargo stabilizoval nákladného dopravcu. Následne dočasne viedol České dráhy. Práve tieto skúsenosti majú byť podľa českých strán dôvodom jeho nominácie na post ministra dopravy.

Bednárika do vlády nominovala strana SPD. Predseda hnutia a šéf Poslaneckej snemovne Tomio Okamura o súčasnom šéfovi ŽSR povedal, že je špičkový renomovaný odborník. „Bývalý generálny riaditeľ Českých dráh, riaditeľ ČD Cargo, ktorý z nej v tej zúfalej situácii urobil zdravú firmu. Následne bol na základe vynikajúcich výsledkov vymenovaný za generálneho riaditeľa slovenských železníc. Človek, ktorý je zvyknutý riadiť tisícky podriadených, má obrovské skúsenosti,“ uviedol šéf SPD.

Slovenský minister dopravy Jozef Ráž už skôr uviedol, že Bednárikov vstup do českej vlády by bol pre Slovensko „dobrou reklamou“.

Babiš oznámil, že prezident sa má začať s kandidátmi postupne stretávať už od piatka. Nová vláda Českej republiky by mala vzniknúť do polovice decembra.

Zoznam nominácii na členov vlády:

Za hnutie ANO:

  • Ministerka financií: Alena Schillerová
  • Minister priemyslu a obchodu: Karel Havlíček
  • Minister vnútra: Lubomír Metnar
  • Minister zdravotníctva: Adam Vojtěch
  • Minister školstva, mládeže a telovýchovy: Robert Plaga
  • Ministerka pre miestny rozvoj: Zuzana Schwarz Bařtipánová
  • Minister spravodlivosti: Jeroným Tejc
  • Minister práce a sociálnych vecí: Aleš Juchelka


Za stranu Motoristi sebe:

  • Minister zahraničných vecí: Petr Macinka
  • Minister životného prostredia: Filip Turek
  • Minister kultúry: Oto Klempíř
  • Minister športu, prevencie a zdravia: Boris Šťastný


Odborníci nominovaní hnutím SPD:

  • Minister obrany: Jaromír Zůna
  • Minister poľnohospodárstva: Martin Šebestyán
  • Minister dopravy: Ivan Bednárik

 

Babiš zrejme nebude jediný
