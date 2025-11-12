Neuveriteľná bizarnosť: Slovák ani sám nevie, ako vyhral balík, v novej lotérii totiž netrafil ani jedno číslo!

BRATISLAVA - Predstavte si, že si stavíte čísla v lotérii, ani jedno z nich nesedí – a vy aj tak vyhráte jackpot! Znie to ako zázrak, no v novej číselnej lotérii sa to jednému Slovákovi podarilo.
Reč je o novej hre Všetko alebo nič od štátnej spoločnosti Tipos, kde sa toto všetko stalo realitou.
Hráči v tejto hre môžu získať hlavnú výhru až 100-tisíc eur, a to každý deň. A čo je na tom najlepšie – jackpotom si môžete urobiť radosť nielen vtedy, keď trafíte všetky vyžrebované čísla, ale aj vtedy, keď sa netrafíte ani raz.
Presne to sa podarilo šťastlivcovi, ktorý v pondelok (10. novembra) získal hlavnú výhru 100-tisíc eur. V žrebovaní padli čísla 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, no výherca mal na tikete kombináciu 2, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21 – a práve tá mu priniesla životnú výhru.
Pravidlá, ktoré môžu niekomu pripadať čudné
Tipos spustil lotériu Všetko alebo nič len 6. októbra, no už po 36. žrebovaniach ide o ôsmy jackpot! Hra si rýchlo získava popularitu vďaka svojmu jednoduchému princípu a vysokej šanci na výhru. V osudí sa nachádza 22 čísel, z ktorých sa v každom žrebovaní vyberá 11. Hlavnú výhru získa ten, kto uhádne všetkých 11 – alebo naopak, netrafí ani jedno.