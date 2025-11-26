Ťažká nehoda na R2: Po zrážke osobného auta a dodávky je jeden vodič mŕtvy, druhý bojuje vo vážnom stave

(Zdroj: Topky)
TORNAĽA – V skorých ranných hodinách došlo na rýchlostnej ceste R2 pri Tornali k vážnej dopravnej nehode. Zrážka osobného auta a dodávky si vyžiadala ľudský život, ďalšia osoba je vo vážnom stave.
Informuje o tom portál noviny.sk, v oboch vozidlách sa mali nachádzať len vodiči. K zrážke došlo krátko po 5. hodine ráno. Na mieste nehody zasahovali hasiči z Tornale a Rimavskej Soboty.
Obaja vodiči boli po zrážke zakliesnení v zdemolovaných vozidlách. Prácu záchranným zložkám komplikoval aj hustý dážď.Vodič osobného auta, žiaľ, zomrel ešte na mieste, vodiča dodávky previezli s ťažkými zraneniami do nemocnici, jeho stav je vážny.