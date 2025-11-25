Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Auto prerazilo plot a skončilo na súkromnom pozmeku: Dramatická nehoda na Ivanskej ceste

dopravná nehoda na Ivanskej ceste
TASR

BRATISLAVA - Hasiči v utorok doobeda zasahovali na Ivanskej ceste v Bratislave pri dopravnej nehode dvoch osobných áut. Jedno z nich v dôsledku nehody prerazilo plot súkromného pozemku a skončilo v kroví. Jedna osoba sa v čase príchodu hasičov už nachádzala v opatere zdravotníckych záchranárov. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

dopravná nehoda na Ivanskej ceste

„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli dnes dopoludnia, krátko pred 10.30 h, privolaní na Ivanskú cestu, kde bola prostredníctvom systému e-call ohlásená dopravná nehoda,“ spresnili hasiči. Na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a auto vytiahli späť na vozovku.

dopravná nehoda na Ivanskej ceste

