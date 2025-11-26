Slovensko podporí mierový plán pre Ukrajinu, uviedol Blanár

BRATISLAVA - SR v stredu podporí mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a zároveň vyzve európskych partnerov na maximálnu súčinnosť pri tomto procese. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár poveril štátneho tajomníka Mareka Eštoka, aby predniesol toto posolstvo na stredajšom online rokovaní predstaviteľov Európskej únie, ktoré sa uskutoční napoludnie. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Štátny tajomník „zároveň zdôrazní, že mierové rokovania musia prebiehať za účasti všetkých strán, ktorých sa konflikt týka, čiže presne tak, ako sa to práve deje pod vedením Donalda Trumpa, pretože iba vzájomným dialógom a hľadaním kompromisov je možné dosiahnuť mier a najmä zastaviť nezmyselné zabíjanie,“ uviedol rezort diplomacie. Americký mierový plán pre Ukrajinu bol predstavený minulý týždeň, avšak po rokovaniach medzi americkou a ukrajinskou delegáciou v Ženeve prešiel rozsiahlymi úpravami.
Ukrajina v utorok súhlasila s hlavnými bodmi amerického návrhu mierového plánu. Kľúčové otázky týkajúce sa územných ústupkov by však mali prediskutovať prezidenti Trump a Volodymyr Zelenskyj. V Moskve bude o zostávajúcich rozdieloch v mierovom pláne budúci týždeň rokovať Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff.