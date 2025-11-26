MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj privítal princípy nového návrhu USA na ukončenie vojny: Rusko zaútočilo na Záporožie

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že princípy upraveného amerického plánu na ukončenie vojny s Ruskom by mohli viesť k „hlbším dohodám“ a že „veľa závisí od Washingtonu“. Informuje o tom agentúra AFP. Ruské sily v utorok večer podnikli masívny útok dronmi na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Útok spôsobil požiare, poškodil budovy a autá a podľa oblastného gubernátora Ivana Fedorova je zranených 12 osôb. Informuje o tom agentúra Reuters.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:05 Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami. Informuje o tom agentúra Reuters.
6:03 Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine. Vyplýva to z prepisu ich diskusie, ktorý v utorok zverejnila agentúra Bloomberg. Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že zverejnený prepis len dokazuje, že Witkoff takmer denne komunikuje s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby dosiahol mier. Informuje o tom agentúra AFP.
6:01 Ukrajina uvalila sankcie na 56 lodí, ktoré v rokoch 2022 až 2025 nelegálne vstúpili do ukrajinských prístavov kontrolovaných ruskými silami a vyvážali ukrajinské potravinárske produkty. Dekrét o zavedení týchto sankcií podpísal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra DPA a vyhlásenie Zelenského kancelárie na svojej internetovej stránke.
Zelenskyj privítal „princípy“ nového návrhu USA na ukončenie vojny s Ruskom
Pôvodný 28-bodový mierový plán USA na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej ofenzívy na území Ukrajiny prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. „Zásady tohto dokumentu môžu byť rozšírené na hlbšie dohody,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom. „Spolieham sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s americkou stranou a s prezidentom (Donaldom) Trumpom. Veľa závisí od Ameriky, pretože Rusko venuje najväčšiu pozornosť americkej sile,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zelenskyj v utorok povedal svojim spojencom, že Ukrajina je pripravená „pokročiť“ v novom rámci amerického plánu na ukončenie bojov. Dodal však, že ešte existujú „citlivé body“, ktoré chce s americkým prezidentom prediskutovať. Medzičasom ukrajinský prezident obvinil Moskvu z cynizmu po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu útokmi, pri ktorých v Kyjeve zahynulo sedem ľudí. „Obzvlášť cynické je, že Rusko vykonalo takéto útoky práve v čase, keď prebiehajú rokovania o ukončení vojny,“ povedal Zelenskyj.
Rusko zaútočilo na mesto Záporožie, zranenia utrpelo 12 ľudí
Fedorov na platforme Telegram uviedol, že údery v juhoukrajinskom meste zničili obchody, poškodili sedem bytových domov a ďalšie budovy a poškodilo autá. V nemocniciach ošetrujú 12 ľudí. „Záchranné operácie momentálne prebiehajú na 12 miestach,“ povedal gubernátor Záporožskej oblasti vo videu na Telegrame. Zverejnil aj zábery z miest útokov. Záchranné zložky na Telegrame oznámili, že požiare sú pod kontrolou a prebiehajú záchranné operácie.
Reuters informuje, že ruské sily okupujú rozsiahle časti Záporožskej oblasti, kde v uplynulom období zaznamenávajú územné zisky. Mesto Záporožie je pod ukrajinskou kontrolou. Ruskom dosadený gubernátor Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij tvrdí, že ukrajinské jednotky útočili na infraštruktúru elektrickej siete v oblastiach kontrolovaných Ruskom. Dodávky elektriny tak prerušili pre 40.000 odberateľov v mestách obsadených ruskými silami.