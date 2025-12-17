Marek Eštok sa zúčastnil na Rade Európskej únie pre všeobecné záležitosti

BRUSEL - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok zastupoval v utorok Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre všeobecné záležitosti v Bruseli, na Medzivládnej konferencii s Čiernou Horou, ako aj na koordinačnom stretnutí Priateľov kohézie. Informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
Počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti sa ministri a štátni tajomníci rezortov diplomacie zaoberali prípravou nastávajúceho decembrového zasadnutia Európskej rady. Jednou z prioritných tém bola diskusia k aktuálnej dynamike mierových rokovaní a financovania výdavkov Ukrajiny. „Slovensko jednoznačne podporuje iniciatívu USA na sprostredkovanie mieru medzi Moskvou a Kyjevom. Do mierových rokovaní musia byť zapojené všetky strany, ktorých sa konflikt týka. Iba vzájomným dialógom a hľadaním kompromisov je možné dosiahnuť mier,“ potvrdil Eštok.
archívne video
„Z pohľadu Slovenska musí byť konečné rozhodnutie v otázke riešenia finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 – 2027 založené na dôkladnom zvážení právnych, ekonomických, politických a iných aspektov s cieľom minimalizovať potenciálne riziká. Partnerom som zdôraznil, že Slovensko nebude súhlasiť s využitím akéhokoľvek nového nástroja na financovanie vojenských výdavkov Ukrajiny,“ dodal.
SR očakáva predloženie realistického návrhu
SR očakáva predloženie realistického návrhu Európskej komisie na efektívne zníženie vysokých cien energií s ohľadom na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. „Slovensko bude taktiež spolu s partnermi v rámci V4 a s ostatnými spriaznenými krajinami v EÚ aktívne presadzovať odklad aplikácie systému obchodovania s emisnými kvótami, tzv. smernice ETS2 do roku 2030, aby naše domácnosti a podniky neboli nadmerne finančne zaťažované,“ zdôraznil Eštok.
Rada prediskutovala aj aktuálny stav rokovaní o Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 – 2034 a tzv. „negobox“, na základe ktorého sa bude odvíjať finálna kompromisná dohoda Európskej rady. „Pre Slovensko ostáva najvyššou prioritou politika súdržnosti. Znižovanie rozdielov medzi regiónmi a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti – to sú základné piliere efektívneho fungovania jednotného trhu a globálnej konkurencieschopnosti EÚ. Taktiež jednoznačne podporujeme zachovanie samostatnej a nezávislej Spoločnej poľnohospodárskej politiky s dvoma piliermi – priame platby a rozvoj vidieka. V tejto súvislosti však nesúhlasíme s povinným stropovaním príjmu veľkých fariem,“ upozornil štátny tajomník.
Hovorilo sa tiež o rozširovaní EÚ
Hovorilo sa tiež o rozširovaní EÚ, ktoré podľa slov Eštoka Slovensko podporuje. SR zároveň podporila ambície Srbska pokračovať v prístupovom procese do EÚ a vyzvala na čo najrýchlejšie otvorenie klastra 3. Odvolala sa na záver Európskej komisie, že Srbsko splnilo všetky podmienky na otvorenie tejto kapitoly.
Na 24. zasadnutí Medzivládnej konferencie s Čiernou Horou došlo k pozitívnemu vývoju v prístupovom rokovaní. „Vítame pokrok Čiernej Hory pri uzavretí piatich ďalších kapitol. Celkovo má Čierna Hora otvorených všetkých 33 a predbežne uzavretých 12 rokovacích kapitol, čo predstavuje významný posun na ceste v európskej integrácii. Slovensko podporuje, aby sa Čierna Hora stala plnohodnotným členom EÚ už v roku 2028,“ uviedol Eštok. Na stretnutí skupiny Priateľov kohézie k príprave budúceho rozpočtu EÚ sa štátny tajomník spolu so zástupcami ďalších 16 členských štátov dohodli na ďalšom postupe v rámci rokovaní o európskom rozpočte na roky 2027 – 2034.