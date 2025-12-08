Poľský obchod roka sa ZRÚTIL! Chystali oznámenie úspechu, prišlo FIASKO: České aerolínie získa iný HRÁČ

VARŠAVA/PRAHA - Po mesiacoch rokovaní sa scenár, ktorý mal posilniť pozíciu poľského národného dopravcu, zrútil. Český miliardár Jiří Šimáně podpísal dohodu o predaji Smartwings s inou leteckou spoločnosťou - z Turecka. Proces predaja sa už začal, oznámila spoločnosť. Poľské aerolínie LOT tak z veľkej akvizície odchádzajú naprázdno.
Poľské aerolínie LOT v nedeľu definitívne nesfinalizovali plánované prevzatie českého dopravcu Smartwings. Majiteľ Smartwings, miliardár Jiří Šimáně, na poslednú chvíľu podpísal zmluvu s inou leteckou spoločnosťou, ktorá sa zúčastňovala tendra.
„Spoločnosť Prague City Air oznamuje, že sa dohodla so spoločnosťou Pegasus Airlines na začatí procesu predaja pozostávajúceho z predaja spoločnosti ČSA, ktorý má byť ukončený prevodom akcií spoločnosti ČSA po získaní potrebných súhlasov od regulačných orgánov a iných tretích strán a splnení ďalších odkladacích podmienok v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Spoločnosť ČSA vlastní 100 percent akcií spoločnosti Smartwings,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení hovorkyňa spoločnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
Poliaci už chceli oslavovať, skončilo to fiaskom
O Smartwings mali záujem aj Poliaci, ktorí verili, že sa im obchod podarí. Podľa informácií poľského webu money.plboli poľská vláda aj vedenie LOT-u pripravení na opačný scenár, ako nakoniec nastal.
Centrum vládnych informácií aj Ministerstvo infraštruktúry mali v pondelok (8. 12.) zvolať tlačovú konferenciu, na ktorej chceli akvizíciu oznámiť ako úspešnú. Prípravy na brífing sa údajne začali už v nedeľu priamo v sídle LOT-u. Prezident poľských aerolínií Michał Fijoł odmietol udalosti komentovať. Jeho angažovanosť v procese je však známa – na prelome septembra a októbra bol služobne v Prahe práve kvôli plánovanému nákupu Smartwings. Česká tlač už na jar 2024 uvádzala, že LOT sa dostal na krátku listinu najvážnejších záujemcov.
Zdroje poľského webu zároveň už vtedy upozorňovali, že aj keby bol LOT vybraný ako víťaz, potrebné by bolo ešte schválenie valného zhromaždenia akcionárov i ďalšie regulačné súhlasy. „Kým nebude všetko podpísané, môže sa to skončiť fiaskom,“ znelo jedno z varovaní. Po mesiaci sa ukázalo ako prorocké.
O spoločnosti Smartwings
Smartwings vznikli v roku 1997 ako Travel Service. Počas rokov mali v akcionárskej štruktúre investorov z Číny aj Islandu, no dnes v ňom dominujú firmy miliardára Šimáněho a Romana Vika. Šimáně pritom hľadá kupca už niekoľko rokov. V roku 2022 boli k dohode mimoriadne blízko izraelské aerolínie Israir, ktoré však nakoniec v júli 2025 po dlhých rokovaniach couvli. Podľa médií bola na stole suma viac ako 40 miliónov eur.
Spoločnosť prevádzkuje lety nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka a Kanárskych ostrovov. Celkovo spoločnosť v minulom roku prepravila 6,5 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 20,1 % viac, a prekonala tak počty prepravených cestujúcich z predpandemického roka 2019. Skupina Smartwings v minulom roku uskutočnila 53.338 letov, lietadlá spoločnosti pristávali vlani na 318 letiskách po celom svete. Flotu Smartwings tvorí vyše 40 lietadiel Boeing 737 vrátane najnovších modelov 737 MAX.