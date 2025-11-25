MIMORIADNY ONLINE Ukrajina mala SÚHLASIŤ s Trumpovým mierovým plánom!

KYJEV - Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia. Doposiaľ neboli hlásené žiadne obete, informuje správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
15:05 Británia aj naďalej počíta s nasadením medzinárodných síl na Ukrajinu v prípade uzavretia prímeria s Ruskom a pokračuje vo vypracúvaní potrebných plánov. V utorok to po telefonáte medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom povedal hovorca britskej vlády. Informuje o tom agentúra Reuters a denník The Guardian.
14:41 Ukrajina súhlasí s Trumpom s plánom na mier. Stále treba vyriešiť iba drobné detaily. „Ale súhlasili s mierovou dohodou,“ citujú CBS novinári nemenovaného amerického predstaviteľa. Môže tento pokus konečne uspieť?
13:42 Prezident Karol Nawrocki nemá dôveru k prípadným dohodám, ktoré by mal podpisovať ruský prezident Vladimir Putin, uviedol v utorok šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. Dodal, že o pláne mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou zatiaľ neprebehla žiadna priama komunikácia medzi prezidentmi USA a Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca agentúra PAP.
13:30 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 25. novembru, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
12:14 Diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov. Ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné. V utorok to novinárom povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje správa agentúry TASS.
11:00 Hlavný ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov v utorok vyhlásil, že Ukrajina by chcela zorganizovať návštevu prezidenta Volodymyra Zelenského v USA v čo najskoršom možnom termíne v novembri. Jej cieľom by bolo dokončiť posledné kroky v súvislosti s navrhovaným mierovým plánom pre Ukrajinu a uzavrieť dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informoval o tom na sociálnej sieti X.
10:00 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kyjev, pri ktorých zahynulo najmenej šesť ľudí. Ide podľa neho o „teroristickú odpoveď“ Ruska na diplomatické snahy USA o ukončenie konfliktu. Uviedol to na sociálnej sieti X.
9:00 Plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje časti hodné diskusie, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred „kapituláciou“ Kyjeva a hrozbou pre Európu zo strany Ruska, informuje správa agentúry AFP. „Chceme mier. Ale nie mier, ktorý je v podstate kapituláciou, ktorý Ukrajinu stavia do bezvýchodiskovej situácie a dáva Rusku úplnú voľnosť pokračovať ďalej,“ poznamenal francúzsky prezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Americký mierový plán označil za krok „správnym smerom“ s časťami, ktoré ešte treba „prediskutovať, vyjednať a zlepšiť“.
7:25 Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll v pondelok viedol rokovania v Abú Zabí s predstaviteľmi Ruska o mierovom urovnaní situácie na Ukrajine. V utorok ráno o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa.
7:00 V Kyjeve hlásené požiare po ruskom útoku dronom a raketami na Ukrajinu. V Pečerskom okrese bolo údajne poškodených a zasiahnutých požiarom niekoľko obytných budov. Novinári Kyiv Independent predtým spozorovali v tejto štvrti drony.
6:10 Ruská protivzdušná obrana zostrelila v pondelok desať dronov smerujúcich k Moskve, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin uviedol, že na miestach zostrelenia bezpilotných lietadiel zasahujú pohotovostné zložky. Informuje správa agentúry Reuters. Rezort obrany tvrdí, že od 8.00 h do 20.00 h moskovského času (6.00 SEČ do 18.00 SEČ) zneškodnila protivzdušná obrana 50 ukrajinských dronov v Brianskej, Kalužskej, Kurskej a Moskovskej oblasti, ako aj na Kryme a nad Čiernym morom.
6:00 Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Washington takisto oznámil, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters
„Predstava, že Spojené štáty americké v tejto vojne nespolupracujú rovnako s oboma stranami, aby ju ukončili, je absolútne mylná,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov Trump „dúfa a je optimistický“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu a že názorové rozdiely sa už zmenšili.
Zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly
Jednotky protivzdušnej obrany zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu v štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody v meste. Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach sa zverejnili fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy vo štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.
Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame. Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny.