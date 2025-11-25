MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve! USA neuprednostňujú záujmy Ruska

KYJEV - Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia. Doposiaľ neboli hlásené žiadne obete, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:10 Ruská protivzdušná obrana zostrelila v pondelok desať dronov smerujúcich k Moskve, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin uviedol, že na miestach zostrelenia bezpilotných lietadiel zasahujú pohotovostné zložky. Informuje správa agentúry Reuters. Rezort obrany tvrdí, že od 8.00 h do 20.00 h moskovského času (6.00 SEČ do 18.00 SEČ) zneškodnila protivzdušná obrana 50 ukrajinských dronov v Brianskej, Kalužskej, Kurskej a Moskovskej oblasti, ako aj na Kryme a nad Čiernym morom.
6:00 Biely dom odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Washington takisto oznámil, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters
„Predstava, že Spojené štáty americké v tejto vojne nespolupracujú rovnako s oboma stranami, aby ju ukončili, je absolútne mylná,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Podľa jej slov Trump „dúfa a je optimistický“, že sa podarí dosiahnuť mierovú dohodu a že názorové rozdiely sa už zmenšili.
Zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly
Jednotky protivzdušnej obrany zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu v štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody v meste. Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach sa zverejnili fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy vo štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.
Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame. Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny.