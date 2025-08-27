Šokujúci OBRAT! Poliaci berú slovenské obchody útokom: Dôvodom je TÁTO komodita a jej nízke ceny

VARŠAVA/BRATISLAVA - Poliaci berú slovenské obchody útokom. Po takmer dvoch desaťročiach sa Slovensko opäť stáva destináciou pre poľských turistov hľadajúcich lacný alkohol, najmä pivo. Tento trend pripomína situáciu z 90. rokov, keď Poliaci pravidelne navštevovali Slovensko kvôli nízkym cenám alkoholu. Situácia sa zmenila po zavedení eura na Slovensku, ale teraz sa zdá, že sa história opakuje.
Nie je nič nezvyčajné, že Slováci chodia nakupovať do susedných krajín, nevynímajúc Poľsko. Aktuálne sa však deje opačný prípad. Poliaci berú slovenské obchody útokom. Turisti navštevujúci južnú stranu Tatier si zo slovenských obchodov odnášajú celé prepravky piva, pretože je výrazne lacnejšie ako v Poľsku. Informuje o tom portál Onet.pl.
Ceny piva na Slovensku sa pohybujú okolo 55 centov za fľašu, čo je približne 2,35 zlotých. Aj po pripočítaní zálohy za fľašu je cena stále nižšia ako v Poľsku, kde je ťažké nájsť pivo za menej ako 3 zloté. "V Poľsku je ťažké zohnať fľaškové pivo za toľko. Možno v supermarkete počas akcie, ale nie pravidelne," hovorí jeden z Poliakov, ktorý nakupuje na Slovensku.
Tento cenový rozdiel si všimlo mnoho Poliakov navštevujúcich Slovensko. "Myslím, že sme späť v 90. rokoch," smeje sa Zuzana, zamestnankyňa obchodu s potravinami v Ždiari. Potvrdzuje, že v posledných týždňoch Poliaci nakupujú veľké množstvá piva, často aj 2-3 prepravky naraz. Nejde len o turistov, ale aj o obyvateľov pohraničných miest ako Zakopané či Nowy Targ.
Cenový rozdiel môže ešte vzrásť
Rozdiel v cenách môže časom ešte narásť, keďže poľská vláda oznámila plánované zvýšenie spotrebnej dane z alkoholu od nového roka. Toto rozhodnutie je reakciou na rastúcu dostupnosť alkoholu v Poľsku a snahu o priblíženie sa cenám v iných krajinách EÚ.
Pivovarský priemysel varuje, že takáto politika môže viesť k zatvoreniu niektorých poľských pivovarov a presunu výroby piva do krajín ako Nemecko, Česká republika alebo Slovensko.