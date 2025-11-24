Trumpove nechutné útoky na ženy: Šokujúci názor expertiek! Jeho správanie je premyslené

WASHINGTON - Nedávny incident na palube Air Force One, kde prezident Donald Trump hrubo okríkol reportérku, otvoril podľa odborníčok nepríjemnú otázku: ide o náhodné výbuchy, alebo o dlhodobo pestovanú taktiku?
Keď prezident USA Donald Trump počas letu do Washingtonu zareagoval na otázku novinárky Jennifer Jacobsovej nečakaným výkrikom „Ticho, ty prasiatko!“, preletelo to internetom ako iskra. Video, na ktorom je celý moment zachytený, vyvolalo pobúrenie a rozprúdilo debatu o tom, či ide o emocionálne skraty alebo o premyslený spôsob, akým prezident pracuje s mocou.
Ako pripomína britský denník The Mirror, odborníčky sa prikláňajú k druhej možnosti.
„Tento štýl správania má korene v jeho generácii,“ tvrdí psychologička
Psychologička Alex Iszattová upozorňuje, že Trumpove reakcie nie sú náhodné výbuchy temperamentu. „Úprimne si myslím, že Donald Trump je pomerne typickým predstaviteľom svojej triedy a generácie. Vyrastal vo svete, kde bola misogýnia normálna a od žien sa očakávalo, že budú vidieť, ale nie počuť,“ vysvetľuje.
Podľa nej hlava štátu nejedná v afekte – ide o spôsob, akým podvedome udržiava mocenskú prevahu.
Očami expertky na reč tela: vzhľad je kľúčom k jeho pochvalám aj urážkam
Špecialistka na neverbálnu komunikáciu Judi Jamesová vníma Trumpove prejavy ako dôsledne vizuálne kódované. „Jeho urážky bývajú podmienené tým, čo vidí. A rovnako je to aj s pochvalami. Slovo ‚krásny‘ používa tak často, že ním označuje všetko – ľudí, dohody aj zákony,“ hovorí Jamesová.
Ak je preňho „krásny“ najvyšší možný kompliment, nie je podľa nej prekvapením, že aj zraňujúce výrazy sa nesú v podobnom duchu: vždy namierené na výzor alebo vizuálny dojem.
Výbuch na palube lietadla nebol náhodný, hovoria odborníčky
Iszattová v súvislosti s útokom na Jacobsovú zdôrazňuje, že nejde o stratu kontroly. „Jeho výbuchy nie sú zlyhaním sebaovládania. Sú presne tým, čo by ste očakávali od človeka, ktorý vníma život ako neustály boj o nadvládu,“ dodáva.
Keď detinské urážky začnú škodiť autorite
Hoci je prezident známy ostrou rétorikou voči ženám, Jamesová upozorňuje, že tento spôsob môže byť dvojsečný.
„Detskosť osobnej urážky spočíva v predstave, že protivníka zraní, poníži alebo zastraší. Ale keď to použije dospelý človek – najmä politik –, veľmi ľahko tým poškodí vlastný obraz,“ vysvetľuje.
Kontroverzie sprevádzajú Trumpa dlhodobo
Aktuálny výrok na adresu Jacobsovej nie je ojedinelý. Trump sa už v minulosti dopustil viacerých hrubých komentárov smerom k ženám, či už išlo o jeho prezidentskú súperku Hillary Clintonovú v roku 2015, alebo vlastné asistentky a dokonca aj dcéru Ivanku, ktorú neraz opisoval spôsobmi, ktoré vyvolali rozporuplné reakcie.