Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci vojakov na neuposlúchnutie rozkazov sú podľa neho zradcovia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok označil za zradcov šiestich demokratických kongresmanov, ktorí vyzývali členov ozbrojených síl a tajných služieb, aby odmietli „nezákonné rozkazy“ vlády. Členov zákonodarného zboru obvinil zo snahy podnecovať nepokoje. Ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou. Informuje agentúra AFP.
Skupina šiestich členov amerického Kongresu, ktorí v minulosti pôsobili vo vojenských a spravodajských zložkách, v utorok vyhlásila, že Trumpova vláda stavia vojakov a príslušníkov spravodajských služieb proti vlastným občanom. „V súčasnosti hrozby pre našu ústavu nepochádzajú len zo zahraničia, ale aj priamo zvnútra. Môžete odmietnuť nelegálne príkazy,“ povedali demokratickí kongresmani vo videu adresovanom príslušníkom ozbrojených a spravodajských zložiek. Vystúpil v ňom napríklad senátor Mark Kelly, ktorý je bývalý pilot a astronaut alebo senátorka Elissa Slotkinová, ktorá pôsobila ako spravodajská dôstojníčka v Iraku.
Toto je naozaj zlé
„Toto je naozaj zlé a nebezpečné pre našu krajinu. Ich slová nemožno nechať bez odozvy. Ide o vzbúrenecké správanie zradcov!!!“ napísal Trump na vlastnej sociálnej sieti Truth a naznačil, že by mohli skončiť vo väzení. V ďalšom príspevku napísal, že takéto konanie by sa mohlo trestať smrťou. Demokrati vo videu nešpecifikovali rozkazy, ktoré by mali členovia vojenských a spravodajských zložiek odmietať. AFP pripomína, že Trumpova vláda čelí kritike za nasadzovanie vojakov do amerických miest napriek nesúhlasu miestnych orgánov. Útočí tiež na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré údajne prevážajú do USA drogy. Odborníci tieto útoky považujú za nezákonné a mimosúdne popravy.