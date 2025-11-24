Víťazom predčasných volieb v Republike srbskej sa stal Dodikov spojenec Karan

SARAJEVO - V predčasných prezidentských voľbách v Republike srbskej (RS) v nedeľu zvíťazil Siniša Karan, kandidát Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD) a blízky spojenec odvolaného prezidenta Milorada Dodika. Vyplýva to z predbežných oficiálnych výsledkov, ktoré podľa agentúry AFP zverejnila ústredná volebná komisia.
Karan víťazí tesne
Niekdajší minister vnútra RS Karan získal 50,89 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper a opozičný kandidát Branko Banuš zo Srbskej demokratickej strany (SDS) 47,81 percenta. Tieto výsledky podľa komisie vychádzajú z hlasov spočítaných z takmer 93 percent volebných miestností. SDS podľa agentúry Reuters avizovala, že pre závažné nezrovnalosti požiada o opakovanie hlasovania v troch volebných miestnostiach.
Víťaz predčasných volieb prevezme úrad prezidenta RS po Dodikovi, ktorého z funkcie odvolali za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Súdy zamietli Dodikove odvolania a potvrdili mu zbavenie mandátu a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu. Parlament RS 18. októbra vymenoval za dočasnú prezidentku Anu Trišičovú-Babičovú.
Dodik ostro reaguje
Dodik, ktorý napriek zákazu zostáva predsedom SNSD, podľa agentúry AP v nedeľu deklaroval víťazstvo Karana a ostro kritizoval postup, ktorý viedol k jeho odvolaniu z prezidentského úradu. „Chceli Dodika zvrhnúť v nespravodlivom procese a teraz majú dvoch Dodikov a budú nás každý deň sledovať,“ povedal. Karan dodal, že v rámci politiky „budeme pokračovať tam, kde sme skončili“.
Zvolený kandidát prevezme úrad na necelý rok - jeho funkčné obdobie sa skončí v októbri 2026, keď sa budú konať najbližšie riadne voľby.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Oba štátne subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.