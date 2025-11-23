Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Masaker v srdci Bejrútu! Izraelský útok zasiahol obytný dom: Zabili veliteľa Hizballáhu Tabatabáího

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)
TASR

BEJRÚT - Najmenej päť ľudí zahynulo a 28 ďalších utrpelo zranenia pri nedeľňajšom izraelskom útoku na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom agentúra AFP.

Ministerstvo spresnilo, že cieľom izraelského útoku bola obytná budova na juhu Bejrútu a počet obetí i zranených označila za „konečný“. Iránom podporované libanonské militantné hnutie Hizballáh medzitým potvrdilo, že izraelský nálet na Bejrút bol zameraný na jedného z jeho vysokopostavených veliteľov, jeho identitu však nezverejnilo, píše AFP. Hnutie dodalo, že týmto útokom prekročil Izrael „ďalšiu červenú čiaru“.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Samotný Izrael uviedol, že terčom útoku bol šéf generálneho štábu Hizballáhu. Podľa korešpondenta agentúry AFP útok zasiahol tretie a štvrté poschodie deväťposchodovej obytnej budovy v husto obývanej štvrti Bejrútu. Na ulici pred zasiahnutou budovou sa zhromaždil dav ľudí a na zabezpečenie miesta boli nasadení libanonskí vojaci. Libanonská oficiálna štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že na budovu boli vypálené dovedna tri rakety.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Príkaz na útok dal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, uviedol jeho úrad. „Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“„Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení. Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.

Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu
Zobraziť galériu (4)
Príslušníci bezpečnostných zložiek sa zhromažďujú pri zničených vozidlách na mieste, kde izraelský útok zasiahol obytný bytový dom v Dahíji, južnom predmestí Bejrútu  (Zdroj: SITA/AP Photo/Bilal Hussein)

Pri izraelskom útoku bol zabitý významný člen Hizballáhu

Izraelské ozbrojené sily (IDF) potvrdili, že cieľom ich nedeľňajšieho leteckého útoku na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút bol Hajsam Alí Tabatabáí, náčelník generálneho štábu proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, ktorý sa v tom čase nachádzal v jednom z bytových domov. Útok si vyžiadal celkovo päť mŕtvych a 28 zranených. Informuje o tom agentúra AFP a denník Times of Israel.

Smrť Tabatabáího pri „zákernom izraelskom útoku na oblasť Hárat Hurajk na južnom predmestí Bejrútu“ potvrdil vo vyhlásení aj samotný Hizballáh, ktorý ho označil za „veľkého veliteľa“. Podľa IDF bol Tabatabáí ústredným operatívcom Hizballáhu, v ktorom pôsobil od 80. rokov a zastával tam niekoľko popredných funkcií vrátane veliteľa elitnej jednotky Radwán a viedol operácie Hizballáhu v Sýrii. Bol považovaný za muža číslo dva po vodcovi hnutia Naímovi Kásimovi. Po skončení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom v novembri 2024 bol oficiálne menovaný za náčelníka generálneho štábu Hizballáhu a v tejto úlohe zodpovedal za jeho obnovu.

Výzva na odzbrojenie militantného hnutia

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na zabitie Tabatabáího uviedol, že Izrael nedovolí Hizballáhu nadobudnúť pôvodnú silu. Označil ho za „masového vraha“, ktorý má na svojich rukách krv mnohých Izraelčanov a Američanov. Netanjahu zároveň očakáva, že libanonská vláda splní svoj záväzok odzbrojiť Hizballáh. „Len takto bude mať každý občan Libanonu lepšiu budúcnosť a len takto môžu existovať mierové a bezpečné susedské vzťahy medzi Izraelom a Libanonom,“ povedal.

K útoku, pri ktorom prišiel Tabatabáí o život, došlo takmer presne rok po tom, čo 27. novembra 2024 nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom sprostredkované USA, a týždeň návštevou pápeža Leva XIV. v Libanone.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že likvidácia Tabatabáího bola reakciou na „opakované porušovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a dohody o prímerí z roku 2024 zo strany Hizballáhu, ako aj na hrozbu, ktorú predstavoval pre Izrael a stabilitu regiónu“. Libanonská vláda podľa ministerstva ignoruje porušovanie pravidiel zo strany Hizballáhu, zatiaľ čo Hizballáh pracuje na „obnovení a rozšírení“ svojich vojenských kapacít.

