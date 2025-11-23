Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Trump žiada väzbu pre demokratov, ktorí mali vyzývať vojakov na odmietnutie rozkazov

Donald Trmp
Donald Trmp (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že šesť demokratov, ktorí vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach vyzvali príslušníkov ozbrojených síl, aby odmietli nezákonné rozkazy vlády, by malo byť vo väzení. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Trump ešte vo štvrtok odsúdil demokratických kongresmanov zo snahy podnecovať nepokoje a ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou. Demokrati vyjadrenia prezidenta označili za „absolútne ohavné vyhrážky“ voči šiestim predstaviteľom, ktorí slúžili v armáde alebo spravodajských službách.

Šéf Bieleho domu sa k videu znova vyjadril aj v sobotu. „ZRADCOVIA, KTORÍ POVEDALI ARMÁDE, ABY NEUPOSLÚCHLA MOJE ROZKAZY, BY TERAZ MALI BY VO VÄZENÍ, NIE SA OBJAVOVAŤ V TELEVÍZIÁCH ŠIRIACICH FALOŠNÉ SPRÁVY A SNAŽIŤ SA VYSVETLIŤ, ŽE TO, ČO POVEDALI, BOLO V PORIADKU,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Opäť obvinil demokratov z podnecovania a uviedol, že neexistuje žiadna iná interpretácia toho, čo povedali.

Kritika zásahov a vojenských operácií

Demokrati v spomínanom videu nešpecifikovali rozkazy, ktoré by mali členovia vojenských a spravodajských zložiek odmietať. AFP pripomína, že Trumpova vláda je vystavená kritike za nasadzovanie vojakov do amerických miest napriek nesúhlasu miestnych orgánov. Útočí tiež na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré údajne prevážajú do USA drogy. Tieto útoky si dosiaľ vyžiadali viac ako 80 obetí na životoch. Odborníci tieto útoky považujú za nezákonné a mimosúdne popravy.

Viac o téme: VojakVäzbaRozkazDemokratDonald Trump
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americký prezident Donald Trump
Prekvapivý krok: Trump a nový starosta New Yorku sa po stretnutí menia z protivníkov na spojencov
Zahraničné
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci vojakov na neuposlúchnutie rozkazov sú podľa neho zradcovia
Zahraničné
Donald Trump
Trump urobil niečo nečakané: K TOMUTO sa priznal! A stihol ešte aj uraziť Američanov
Zahraničné
Prezident Donald Trump a
Trump chce zasiahnuť v Sudáne: Korunný princ požiadal o podporu a pomoc Spojených štátov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Opitý vodič v Malom Krtíši takmer vrazil do autobusovej zastávky
Opitý vodič v Malom Krtíši takmer vrazil do autobusovej zastávky
Správy
V rozprávke Zootropolis 2 zaznie aj hlas Olivera Oswalda
V rozprávke Zootropolis 2 zaznie aj hlas Olivera Oswalda
Prominenti
Dominika Žiaranová v rozprávke Zootropolis 2 prepožičala hlas Judy Hopsovej
Dominika Žiaranová v rozprávke Zootropolis 2 prepožičala hlas Judy Hopsovej
Prominenti

Domáce správy

Šokujúci nález v Nových
Šokujúci nález v Nových Zámkoch: V nákupnom košíku objavili nehybné telo ženy!
Domáce
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného domu v Rakúsoch! Hasiči bojujú s plameňmi
Domáce
Platobná morálka Slovákov stúpa:
Platobná morálka Slovákov stúpa: Pibúda však počet ľudí, ktorí majú vážne problémy so splácaním dlhov
Domáce
Veľká rekonštrukcia kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku v Prievidzi: Pribudnú nové chodníky aj bezpečnostné prvky
Veľká rekonštrukcia kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku v Prievidzi: Pribudnú nové chodníky aj bezpečnostné prvky
Prievidza

Zahraničné

MIMORIADNY ONLINE Európske štáty
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu: Brusel odmieta meniť hranice silou
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež vyzýva na oslobodenie stoviek rukojemníkov unesených z katolíckej školy
Zahraničné
Rázna zmena predpovede počasia
Rázna zmena predpovede počasia na zimu: Experti vravia, že je to neobvyklé! Radovať sa budú hlavne títo ľudia
Zahraničné
Donald Trmp
Trump žiada väzbu pre demokratov, ktorí mali vyzývať vojakov na odmietnutie rozkazov
Zahraničné

Prominenti

Skúška muzikálu Rómeo a
Večerný rituál herca Tomáša Sitkeya: Keď nestíham, chodím hulákať... to musí byť zaujímavé
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
KRÍZA v manželstve Vémolovcov?! Lela zahmlieva detaily o poslednej dovolenke s Karlosom
Domáci prominenti
Po krádeži ĎALŠÍ incident
Po krádeži ĎALŠÍ incident v Louvri: Influenceri obišli ochranku a... Múzeum zvažuje právne kroky!
Zahraniční prominenti
Jan Kraus
Poníženie v priamom prenose! Kraus sa ostro obul do speváka: Drsný výsmech a útok na jeho súkromie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najzákernejší potok na svete:
Najzákernejší potok na svete: Vyzerá nevinne, no ukrýva smrť
dromedar.sk
FOTO MATEMATICKÁ úloha zo školy
MATEMATICKÁ úloha zo školy vyvolala búrlivú diskusiu: Riešenie je PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ alebo ani nie?
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny fyzik varoval pred umelou inteligenciou: TOTO je jeho najstrašnejšie proroctvo! Môže ZNIČIŤ ľudstvo
Zaujímavosti
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci:
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Pozrite, čo urobila
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Pozor na turistickú pascu: V týchto 20 mestách sa taxíkom vyhnite oblúkom, účet vás šokuje!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Tradičná svieženka: Recept na vianočný dezert s čokoládou
Koláče a torty

Šport

Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Max Verstappen naďalej živí nádej na piaty titul: Norrisa a Piastriho diskvalifikovali!
Formula 1
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Shiffrinová potvrdila rolu top favoritky aj v druhom kole: Druhá skončila Albánka len o sekundu
Lyžovanie
VIDEO Toronto nemalo šancu: Slafkovský bodom pomohol ukončiť sériu prehier proti rivalovi
VIDEO Toronto nemalo šancu: Slafkovský bodom pomohol ukončiť sériu prehier proti rivalovi
NHL
Košický fanklub vytiahol transparent a opustil štadión, podľa Mikoviča vyhral šťastnejší tím
Košický fanklub vytiahol transparent a opustil štadión, podľa Mikoviča vyhral šťastnejší tím
Niké liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
10 trikov, ako si pred sviatkami usporiadať domácnosť a užiť si pokojné Vianoce bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Armádne technológie
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Veda a výskum
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Veda a výskum
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
Armádne technológie

Bývanie

Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026

Pre kutilov

Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Grace Kelly: Princezná, ktorá obetovala Hollywood pre skutočnú lásku
Zahraničné celebrity
Grace Kelly: Princezná, ktorá obetovala Hollywood pre skutočnú lásku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu: Brusel odmieta meniť hranice silou
Šokujúci nález v Nových
Domáce
Šokujúci nález v Nových Zámkoch: V nákupnom košíku objavili nehybné telo ženy!
Rázna zmena predpovede počasia
Zahraničné
Rázna zmena predpovede počasia na zimu: Experti vravia, že je to neobvyklé! Radovať sa budú hlavne títo ľudia
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného
Domáce
AKTUÁLNE Dramatický požiar rodinného domu v Rakúsoch! Hasiči bojujú s plameňmi

Ďalšie zo Zoznamu