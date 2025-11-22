Sobota22. november 2025, meniny má Cecília, zajtra Klement

MIMORIADNY ONLINE NATO mlčí k plánu USA: Trump ho tlačí ako kľúč k mieru pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prezident Ruskej federácie Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, prezident Ruskej federácie Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump. (Zdroj: TASR/AP/Kirsty Wigglesworth, SITA/AP/Maxim Shipenkov, SITA/AP/Jacquelyn Martin)
TASR, ČTK

BRUSEL - Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

7:22 Počas tohtotýždňových ruských útokov na civilistov v ukrajinskom meste Ternopiľ zahynulo aj sedemročné poľské dievčatko, uviedol v piatok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior. Informuje o tom agentúra PAP.

7:15 Elektrická rozvodňa Yany Kapu na severe Krymu sa stala terčom útokov dronmi v noci z 22. novembra, informoval telegramový kanál Astra.

6:50 Ukrajina by nemala na dosah víťazstvo proti Rusku, ani keby dostávala viac peňazí a viac zbraní. V noci na dnes to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Podľa neho je cieľom návrhu americkej dohody zastaviť zabíjanie a zachovať ukrajinskú suverenitu. Kritiky, ktoré sa zniesli na plán, sú podľa neho nepochopenie reality či nedorozumeniam.

NATO mierový plán USA nekomentovalo, no snahy Trumpa sú podľa neho kľúčové

Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA.

Nový americký plán je pre Alianciu značne kontroverzný, pretože by podľa neho NATO nemalo v budúcnosti prijať Ukrajinu za svojho člena, konštatovala DPA. Aliancia v minulosti zdôraznila, že sa nevzdá svojej politiky „otvorených dverí“. Na summite v roku 2024 spojenci uviedli, že cesta Ukrajiny do NATO je „nezvratná“.

„Generálny tajomník (NATO Mark Rutte) jasne povedal, že si želáme spravodlivý a trvalý koniec vojny proti Ukrajine a pracujeme na ňom a že úsilie prezidenta Trumpa dosiahnuť vyrokovaný mier medzi Ukrajinou a Ruskom je kľúčové,“ uviedol v piatok hovorca NATO.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte prišiel na Slovensko.
Zobraziť galériu (2)
Generálny tajomník NATO Mark Rutte prišiel na Slovensko.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa DPA nie je úplne vylúčené, že NATO bude v rámci mierového plánu tiež musieť urobiť ústupky. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka sa pre Rutteho stalo jednou z jeho hlavných úlohu udržať Alianciu pokope, napísala nemecká agentúra.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval, že telefonoval s Ruttem o americkom pláne a „dostupných diplomatických možnostiach“ ukončenia vojny. „Sme pripravení pracovať rýchlo a konštruktívne, aby sme zaistili, že (plán USA) bude úspešný. Koordinujeme naše ďalšie spoločné kroky,“ dodal na sociálnej sieti.

Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán, uviedol Trump

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému sa bude musieť páčiť americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý predpokladá, že Kyjev odstúpi časť svojho územia Rusku. Informuje o tom agentúra AFP.

„Bude sa mu musieť páčiť, a ak sa mu páčiť nebude, potom by mali jednoducho bojovať ďalej,“ povedal Trump novinárom, ktorí sa ho pýtali na nie práve nadšenú reakciu ukrajinského prezidenta na jeho mierový plán. „V istom bode bude musieť niečo akceptovať,“ dodal Trump.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy. Podľa jeho slov bude nasledujúci týždeň pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu Spojených štátov ako svojho kľúčového partnera.

Americký prezident v piatkovom rozhovore pre Fox News Radio vyhlásil, že očakáva od Zelenského odpoveď na svoj mierový plán do štvrtka (27. novembra). Podľa jeho slov je však možné predĺžiť termín na finalizáciu podmienok. „Mal som veľa konečných termínov, ale ak veci fungujú dobre, zvyknete termíny predlžovať,“ uviedol. „Ale štvrtok je ten deň – myslíme si, že je to vhodný čas,“ povedal šéf Bieleho domu.

Návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Trump vyhlásil, že ak budú boje pokračovať, Ukrajinci aj tak stratia územia, ktoré by museli podľa jeho mierového plánu postúpiť Rusku. „Hovorte si, čo chcete, boli veľmi statoční,“ povedal o ukrajinských jednotkách bojujúcich proti Rusom. Ruský prezident Vladimir Putin „nevyhľadáva ďalšiu vojnu,“ odpovedal republikánsky líder na otázku týkajúcu sa možnosti, že Rusko po invázii na Ukrajinu zaútočí aj na ďalšie krajiny v Európe.

