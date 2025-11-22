Český Seznam REAGUJE na Babišove OBVINENIA: Nedlhujeme na daniach ani korunu, za šírenie lží podávame ŽALOBU!

PRAHA – Poslanec českého parlamentu a onedlho staronový premiér Andrej Babiš opakovane obvinil český Seznam, že dlhuje štátu na daniach stovky miliónov korun. Majiteľ jednej z najväčších a najznámejších spoločností na území Českej republiky označil tieto tvrdenia za klamstvo, pričom na Babiša už v najbližšom období podá žalobu.
Vlastník českého Seznamu Ivo Lukačovič sa vo štvrtok 20. novembra prostredníctvom sociálnej siete ostro vyhranil proti tvrdeniu poslanca Andreja Babiša. Predseda ANO, ktorý vyhral posledné parlamentné voľby opakovane a verejne obvinil český Seznam, že neodviedol štátu 900 miliónov korun na zrážkach dani z dividend. Podľa Lukačoviča ide o čisté klamstvo.
"Musím reagovať na vyjadrenie pána poslanca Andreja Babiča, ktorý vo videách na sociálnej sieti v posledných dňoch opakovane hovorí o tom, že ja (resp. Seznam) štátu neodviedol 900 miliónov korun na zrážkovej dani z dividend."
"Je to jednoznačné klamstvo. Ani ja, ani spoločnosť Seznam či ktorákoľvek z firiem, ktorú vlastním, nedlží na daniach ani korunu," napísal Lukačovič na sociálnu sieť Lidé.cz.
Top 100 daňových poplatníkov
Ako ďalej spomenul, Seznam patrí v Českej republike k najväčším platcom dane. Od svojho vzniku podľa jeho slov odviedol na daniach a poplatkoch do rozpočtu ČR odhadom viac ako 40 miliárd korun. Odkázal na web ministerstva financií, kde sa Seznam objavuje pravidelne v rebríčku top 100 daňových poplatníkov.
Majiteľ Seznamu označil Babišove vyjadrenia za "diskreditačnú kampaň" vedenú "proti jeho osobe aj spoločnosti Seznam" a aj proti slobodným médiám, teda Seznam Zprávy a Novinkám.
Podáva žalobu
Lukačovič sa bude proti tvrdeniam Babiša brániť súdnou cestou. Okrem ospravedlnenia bude žiadať aj náhradu škody, ktorú plánuje následne použiť na dobročinné účely.
"Andrej Babiš v posledných dňoch šíri na svojich sociálnych sieťach av médiách dezinformácie týkajúce sa pôvodu spoločnosti Seznam.cz a redakcií Zoznam Správy a Novinky.cz. Ivo Lukačovič, nemá voči štátu žiadne dlhy. Firma sa bude proti obvineniam brániť právnou cestou," uviedol neskôr Seznam v tlačovej správe.
V komentári pod Babišovými videami, ktorý opakovane útočí na Seznam, sa hovorí, že naopak práve Agrofert dlhuje na daniach a poplatkoch miliardy. Novinky okrem toho informovali, že predvolebné sľuby o zmrazení platu politikov sa rozplývajú. Ani tie sa následne nevyhli Babišovým slovným útokom. Budúca koalícia síce rozhodla podať návrh na zmrazenie platov, ale to až vtedy, keď o nečinnosti v tomto smere informovali Novinky.