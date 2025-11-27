V Prahe došlo k masívnemu úniku plynu: Zasahujú hasiči aj polícia

PRAHA - V pražskej štvrti Nusle došlo vo štvrtok ráno k masívnemu úniku plynu. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému. Ľudia z okolitých budov sa evakuujú, zastavená je všetka doprava vrátane MHD. Na sociálnej sieti X to uviedli pražskí hasiči.
Incident sa stal pri výkopových prácach. Podľa hovorcu pražských hasičov Vojtěcha Rotschedla bola na mieste nameraná koncentrácia plynu na dolnej hranici výbušnosti. Hasiči koncentráciu merajú aj v okolitých budovách. Na sieti X uviedli, že z bezpečnostných dôvodov bola nariadená evakuácia okolitých budov.
Na mieste je tiež polícia. „Zasahujeme pri masívnom úniku plynu pri výkopových prácach v Jaromírovej ulici v Prahe 4. Ulica je uzavretá pre akúkoľvek dopravu vrátane električkovej. Obmedzenie pravdepodobne potrvá niekoľko hodín,“ uviedla na sieti X.