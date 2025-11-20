Majú fajčiť joint? Nemecká strana Ľavica to odporúča na vyhnutie sa vojenskej službe

BERLÍN - Mladí muži, ktorí sa chcú vyhnúť plánovanej novej vojenskej službe v Nemecku, by si mali pred odvodom zapáliť joint marihuany, povedal vo štvrtok podpredseda strany Ľavica Jan van Aken. Píše agentúra DPA.
Van Aken pre spravodajský web t-online uviedol, že strana Ľavica pripravuje sprievodcu o tom, „ako sa najlepšie vyhnúť vojenskej službe“. Strana má „veľa pozitívnych skúseností“, o ktoré sa môže podeliť s „mladými ľuďmi, ktorí jednoducho nechcú byť nútení nosiť uniformu“. Koalícia kancelára Friedricha Merza minulý týždeň dosiahla dohodu o novom programe dobrovoľnej vojenskej služby pre mladých mužov na posilnenie nemeckých ozbrojených síl - Bundeswehru.
Návrh musí ešte schváliť parlament
Návrh musí ešte schváliť parlament a podľa neho by sa na mladých mužov narodených v roku 2008 a neskôr vzťahovala odvodová povinnosť pre vojenskú službu. Pôjde o spočiatku dobrovoľný program, ale poslanci by mohli zaviesť povinné odvody, ak sa neprihlási dostatok dobrovoľníkov. „Napríklad sa hovorí, že vyfajčenie väčšieho množstva marihuany pred lekárskou prehliadkou by mohlo pomôcť k vyhláseniu za neschopného služby,“ povedal. Rekreačné užívanie marihuany a obmedzené domáce pestovanie tejto rastliny sú v Nemecku legálne od apríla 2024.