V Nemecku zadržali dvoch podozrivých členov Islamského štátu

KARLSRUHE - Dvoch mužov podozrivých z členstva v teroristickej militantnej organizácii Islamský štát (IS) zadržali v utorok na západe Nemecka, uviedla v stredu tamojšia prokuratúra. Informuje o tom agentúra DPA.
Spolková prokuratúra uviedla, že dvoch Iračanov zadržali v nemeckých mestách Trier a Delbrück. Podľa obvinení mali byť v rokoch 2016 a 2017 počas niekoľkých mesiacov členmi organizácie Islamský štát v Iraku. Podľa prokuratúry bol jeden z mužov „bojovníkom“, zatiaľ čo druhý pracoval pre výbor pre islamské právo šaría. Obaja boli obvinení z členstva v zahraničnej teroristickej organizácii.
V utorok úrady prehľadali priestory týchto dvoch mužov a troch ďalších podozrivých v Trieri, Delbrücku, Kolíne nad Rýnom, Chemnitzi a Wittmunde. Dvaja zadržaní muži už boli predvedení pred vyšetrovacieho sudcu v Karlsruhe a boli vzatí do vyšetrovacej väzby.