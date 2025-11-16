V Skopje sa konal ďalší protest: Tisíce ľudí žiadali spravodlivosť pre obete marcového požiaru

SKOPJE - V hlavnom meste Severného Macedónska Skopje sa v sobotu zišli tisíce ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť pre obete marcového požiaru v nočnom klube. Pri požiari, ktorý vypukol počas hiphopového koncertu v meste Kočani vtedy zahynulo až 63 ľudí. Na proteste sa zúčastnili aj príbuzní obetí oblečení v čiernom. Informuje o tom agentúra Reuters.
Prokuratúra obžalovala v súvislosti s prípadom 37 ľudí. Prvé pojednávanie je naplánované na 19. novembra.
Jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky vypukol v noci na nedeľu 16. marca počas koncertu hip-hopovej skupiny DNK v podniku Pulse v Kočani na východe Severného Macedónska. Bezprostredne po tragédii hlásili 59 obetí a ďalších takmer 200 zranených, z ktorých desiatky previezli do nemocníc v zahraničí, keďže miestne zariadenia ich nápor nezvládali. Zraneniam neskôr podľahli ďalšie štyri osoby vrátane manažéra klubu Pulse.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar spôsobila zábavná pyrotechnika. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha preplneného nočného klubu. Na mieste vznikla aj tlačenica, ktorá prispela k vysokému počtu takmer výlučne mladých obetí.