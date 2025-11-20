Nemecko prispeje miliardu eur do brazílskeho fondu na ochranu tropických lesov uviedla Silvaová

BELÉM - Nemecko prispeje približne jednu miliardu eur do nového brazílskeho fondu na ochranu tropických lesov. Na klimatickej konferencii COP30 v Beléme to oznámila brazílska ministerka životného prostredia Marina Silvaová, píše správa agentúry DPA.
Nemecko sa zaviazalo podporiť iniciatívu brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lula da Silvu, ktorá plánuje odmeňovať krajiny za ich kroky vedúce k obmedzeniu odlesňovania a zachovaniu dažďových pralesov. Fond v odhadovanej hodnote približne 125 miliárd dolárov by podľa odhadov mohol v budúcnosti ročne prerozdeľovať krajinám okolo štyroch miliárd dolárov. Ide o takmer trojnásobok súčasnej prerozdeľovanej pomoci.
Z nového fondu by sa každoročne rozvojovým krajinám poskytovali platby za každý zachovaný hektár pôvodných lesov. Prispieť sa zaviazala už napríklad Brazília, Indonézia či Nórsko. Lula fond označil za „jeden z hlavných hmatateľných výsledkov“, ktoré sa od COP30 očakávajú. V dlhodobom horizonte by do neho mali prispievať vlády aj súkromní investori.