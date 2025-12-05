Nemecký prezident ocenil vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: Boli poznačené Brexitom

LONDÝN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo štvrtok vyzdvihol zlepšujúce sa vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou, ktoré boli od roku 2016 poznačené Brexitom. Počas svojej prebiehajúcej návštevy Spojeného kráľovstva zároveň vyzval na boj za posilnenie globálnej konkurencieschopnosti celej Európy. Píše agentúra AFP.
„V budúcnosti môžeme my Európania byť silní len vtedy, ak prehodnotíme svoju úlohu a nájdeme nové sebavedomie,“ vyhlásil Steinmeier na slávnostnom bankete v Londýne. Vo svojom prejave ocenil európsky „kapitál, talent, infraštruktúru... a právnu istotu“ a celý kontinent vyzval, aby si znovu začal viac veriť.
Pricestoval do Spojeného kráľovstva
Nemecký prezident pricestoval do Spojeného kráľovstva spolu s manželkou Elke Büdenbenderovou v stredu a v krajine zostane tri dni. Ide o prvú cestu nemeckého prezidenta do Británie za posledných 27 rokov. Steinmeier skôr vo štvrtok navštívil aj britský parlament. V prejave v kráľovskej galérii pripomenul, že po Brexite boli síce ľudia „sklamaní a niekedy nedokázali pochopiť toto rozhodnutie“, no obe strany sa rozhodli „neostať uväznené v týchto pocitoch“.
AFP vysvetľuje, že nemecký prezident zastával v čase referenda o Brexite v roku 2016 post ministra zahraničných vecí a bol hlasným kritikom rozhodnutia Londýna opustiť EÚ. Steinmeier vo štvrtok tiež ocenil júlovú dohodu medzi Nemeckom a Britániou o užšej spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj májový summit EÚ a Spojeného kráľovstva, ktorého cieľom bolo znížiť obchodné bariéry.