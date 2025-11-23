POZOR Veľké varovanie od polície: Internetom sa šíri NEBEZPEČNÉ podvodné VIDEO, vytvorila ho umelá inteligencia!

PRAHA – Českí policajti varujú širokú verejnosť pred šírením nového podvodu. Keďže sa šíri po sociálnych sieťach, poškodených môžu byť desiatky ľudí. Cieľom je dostať od obete jej osobné údaje.
Údajná medzinárodná akcia
Hackeri sa rozhodli pre nový spôsob okrádania bezbranných ľudí. Používajú k tomu internet a umelú inteligenciu. Najprv sa objaví video, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako seriózna spravodajská reportáž. V skutočnosti ide ale o výtvor umelej inteligencie. Problém nastáva vtedy, keď obeť poskytne svoje osobné údaje.
O tejto novej forme podvodu varuje aj česká polícia. "Spočiatku sa zdá, že ide o rozbitie veľkého podvodného callcentra, ktoré okráda tisíce ľudí. Reportér, moderátor aj policajt v ňom hovoria o medzinárodnej operácii, vďaka ktorej sa podvod podarilo odhaliť," upozorňuje príspevok na sociálnej sieti.
Deepfake
V skutočnosti ale tieto slová nikto zo zainteresovaných nepovedal. Video vytvorila umelá inteligencia (AI) cez tzv. deepfake. Konkrétnej osobe pozmení reč aj mimiku tváre, pričom hlas ostane nezmenený. Nakoniec to vyzerá, akoby hovorila priamo osoba na videu, ale nie je to tak.
"Ide o jeden z najprepracovanejších podvodov, na aký sme kedy narazili," varuje polícia.
Cieľom je získať od ľudí prístup k ich osobným údajom. Na konci videa hovoriaca hlava upozorňuje, že pokiaľ bol niekto okradnutý, pomôže mu spoločnosť Legion. "Musíte ale zaslať svoje osobné údaje."