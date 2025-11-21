Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Trump urobil niečo nečakané: K TOMUTO sa priznal! A stihol ešte aj uraziť Američanov

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
WASHINGTON - Donald Trump otvorene priznal, že jeho podpora v prieskumoch klesla na najnižšiu úroveň od návratu do Bieleho domu. Súčasný americký prezident však tvrdí, že napriek poklesu si posilnil pozíciu „u múdrejších ľudí“.

Zriedkavý moment: Trump priznáva slabší výsledok

Americký prezident Donald Trump počas stredajšieho vystúpenia pred podnikateľmi a predstaviteľmi Saudskej Arábie prelomil svoju tradičnú rétoriku. Priznal, že jeho najnovší výsledok v prieskumoch nie je lichotivý. Ako uvádza agentúra Reuters, najnovší prieskum Reuters/Ipsos mu nameral podporu na úrovni 38 percent, čo je jeho najslabší výsledok od januárového návratu do úradu.

„Kleslo to… ale u múdrych ľudí som vyrástol“

Trump svojím typickým spôsobom dodal aj odľahčený komentár: „Môj rebríček v anketách práve klesol, ale u múdrych ľudí výrazne stúpol,“ vyhlásil s úsmevom.

Nespokojnosť kvôli životným nákladom aj afére Epstein

V prejave priznal, že časť jeho voličskej základne je podráždená najmä pre vysoké životné náklady a neustále sa vracajúcu aféru okolo Jeffreya Epsteina. Trump pripustil, že sa dostáva pod tlak vlastných konzervatívnych spojencov. Podľa jeho slov mu vyčítajú najmä to, že podporuje prijímanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Spory o imigráciu aj medzi spojencami

„Vždy dostanem trochu kritiky od vlastných ľudí, ktorí ma majú radi a ktorých mám rád aj ja. A občas majú úplnú pravdu,“ povedal prezident.

Časť konzervatívneho spektra tvrdí, že imigrácia oberá Američanov o pracovné príležitosti, tlačí na znižovanie miezd a uberá priestor v odvetviach, ktoré rýchlo rastú. Trump, hoci je známy tvrdou imigračnou politikou, tentoraz argumentoval opačne – podľa neho zahraniční odborníci pomáhajú vyškoliť domácich pracovníkov a posilňujú kľúčové sektory ekonomiky.

„Sú to neuveriteľní vlastenci, ale nechápu, že našich ľudí musíme učiť,“ odkázal svojim kritikom.

Prieskumy: vzdelaní voliči mu dôverujú najmenej

Dlhodobé prieskumy Reuters/Ipsos ukazujú, že Trump má najnižšiu podporu medzi Američanmi s vysokoškolským vzdelaním. Aktuálne ho podľa agentúry podporuje len 33 percent respondentov s diplomom, zatiaľ čo medzi tými bez ukončenej vysokej školy má 42 percent.

