Z Trumpovho plánu zostal zdrap papiera: Zmizlo deväť bodov! Ďalšie boli zmenené

WASHINGTON/KYJEV - Americký mierový návrh, ktorý mal vytvoriť rámec pre ukončenie ruskej agresie proti Ukrajine, prešiel po ženevských rozhovoroch radikálnou prestavbou. Podľa ukrajinských vyjednávačov zmizlo deväť kapitol a veľká časť textu bola prepísaná či preformulovaná.
Pôvodný dokument už neplatí
Mierový plán, ktorý Washington predstavil minulý týždeň Kyjevu aj európskym lídrom, sa po nedeľných ženevských rokovaniach zmenil na nepoznanie. Hlavný poradca ukrajinského prezidenta Oleksandr Bevz pre Interfax.ua uviedol, že text v podobe, v akej koloval verejným priestorom, je minulosťou. Každá pripomienka ukrajinskej strany bola otvorená a podľa jeho slov na ňu reagovali americkí partneri.
Agentúra Bloomberg informovala, že delegácie zmenili pôvodný 28-bodový návrh na nový zoznam 19 požiadaviek, pričom deväť pôvodných úplne vypadlo a ďalšie prešli zásadnou úpravou.
Bevz poznamenal, že okolo dokumentu sa nahromadilo „neuveriteľné množstvo konšpirácií“, ktoré s realitou nemali veľa spoločné. Dodal, že raz v pamätiach opíše, ako sa delegácia musela predierať „húštinami manipulácie“, aby diskusia vôbec mohla prebehnúť dôstojne a vecne.
Trump naznačuje pokrok, Kyjev vidí prvky vlastného pohľadu
Súčasný americký prezident Donald Trump ešte v pondelok vyhlásil, že rokovania napredujú a „možno sa deje niečo dobré“ v otázke ukončenia ruskej invázie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa portálu Ukrajinska pravda reagoval s tým, že niektoré americké návrhy sa začínajú približovať ukrajinským bezpečnostným predstavám. Spresnil, že ide o body dôležité pre národné záujmy krajiny.
Rustem Umerov, tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady a člen delegácie, dodal, že aktuálny návrh odráža väčšinu kľúčových priorít Kyjeva.
Európa predstavila vlastné protinávrhy
Západné veľmoci pritom do diskusie vstúpili aj s vlastnými úpravami. Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko predložili návrh, ktorý počíta s:
- obmedzením ukrajinskej armády na 800-tisíc vojakov,
- začiatkom rokovaní na aktuálnej línii dotyku medzi ruskými a ukrajinskými silami.
Nemecký kancelár Friedrich Merz ocenil určité posuny v rokovaniach, no varoval, že Kyjev nesmie byť dotlačený do jednostranných teritoriálnych ústupkov, ktoré by ho oslabili v budúcnosti.
Pôvodné body boli pre Ukrajinu neprijateľné
Úplne prvá verzia amerického plánu obsahovala niekoľko mimoriadne citlivých požiadaviek. Podľa Bloomberg aj Interfax.ua zahŕňala:
- odovzdanie časti Donbasu, ktorý Rusko ani dnes neovláda celý,
- zníženie ukrajinských ozbrojených síl na 600-tisíc vojakov,
- vzdať sa zbraní dlhého dosahu,
- a tiež výzvu, aby Ukrajina upustila od ambície vstúpiť do NATO.
O tejto verzii sa vo Švajčiarsku rokovalo medzi tímami, ktoré viedli americký minister zahraničia Marco Rubio a šéf kancelárie prezidenta Zelenského Andrij Jermak.
Zelenskyj: Nová verzia je uskutočniteľná, najťažšie otázky si nechám na Trumpa
Zelenskyj v pondelok večer na sieti X oznámil, že nová, zredukovaná podoba mierového návrhu je „realizovateľná“, hoci najnáročnejšie kapitoly plánuje prebrať priamo s Donaldom Trumpom. Až po osobnej diskusii bude možné urobiť ďalšie rozhodnutia.
Prezident zároveň zdôraznil, že Ukrajina bude svoje kroky naďalej koordinovať s európskymi a ďalšími partnerskými krajinami, ktoré zohrávajú pri tlaku na Moskvu kľúčovú rolu.