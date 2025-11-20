Trump chce zasiahnuť v Sudáne: Korunný princ požiadal o podporu a pomoc Spojených štátov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v stredu zaviazal pomôcť ukončiť občiansku vojnu v Sudáne. Počas návštevy v USA ho o to požiadal saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Trump sa podľa AFP doteraz o občiansku vojnu v Sudáne priveľmi nezaujímal a skôr sa zameriaval na ukončenie konfliktov v Pásme Gazy a na Ukrajine.
„Jeho veličenstvo by chcelo, aby som v súvislosti so Sudánom urobil niečo mimoriadne významné,“ povedal Trump na americko-saudskom podnikateľskom fóre. „V mojich tabuľkách nebolo, aby som sa do toho zapojil, myslel som si, že je to niečo, čo je šialené a vymklo sa spod kontroly. Ale vidím, aký je Sudán pre vás a pre mnohých vašich priateľov v miestnosti dôležitý. Začneme sa venovať Sudánu,“ poznamenal. Na svojej sociálnej sieti Truth Trump následne napísal, že využije „vplyv prezidentského úradu na okamžité zastavenie“ vojny. „V Sudáne sa dejú obrovské zverstvá. Stalo sa z neho najnásilnejšie miesto na Zemi a rovnako je aj najväčšou humanitárnou krízou,“ uviedol Trump na Truth Social.
Od vypuknutia vojny medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) v apríli 2023 v Sudáne zahynuli desiatky tisíc ľudí a boje vysídlili 12 miliónov osôb. V októbri RSF po 18 mesiacoch obliehania dobyli strategické mesto al-Fášir v regióne Dárfúr. Po dobytí mesta sa začali šíriť správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany členov RSF.
Diplomacia tlačí na prímerie v Sudáne
Spojené štáty a Saudská Arábia spoločne s Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) tvoria zoskupenie Quad, ktoré sa usiluje sprostredkovať mierové riešenie konfliktu v Sudáne. Trump uviedol, že bude s týmito krajinami pracovať na ukončení konfliktu a stabilizácii krajiny. Napriek tomu, že Trump sa osobne riešeniu konfliktu príliš nevenoval, AFP pripomína, že americká diplomacia sa v uplynulom období usiluje o finalizáciu dohody o prímerí medzi oboma stranami konfliktu. Trumpov vyslanec pre Afriku Massad Boulos v sobotu vojnu označil za najväčšiu humanitárnu katastrofu na svete.