Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory vyhlásili jednostranné trojmesačné prímerie vo vojne s armádou

CHARTÚM - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) v pondelok vyhlásili jednostranné trojmesačné prímerie. Urobili tak po tom, čo šéf sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán v nedeľu odmietol americký návrh na humanitárne prímerie v občianskej vojne s RSF, ktoré tento návrh prijali začiatkom novembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V reakcii na medzinárodné úsilie vrátane iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov (zoskupenia) Quad, oznamujeme humanitárne prímerie, ktoré zabezpečuje zastavenie nepriateľských akcií na tri mesiace,“ oznámil vo videopríhovore veliteľ RSF Muhammad Hamdán Daklú.

Šéf sudánskej armády v nedeľu odmietol americký návrh na humanitárne prímerie, pričom vyhlásil, že návrh je neprijateľný a jeho sprostredkovateľov obvinil zo zaujatosti. Krajiny známe ako zoskupenie Quad - Spojené štáty, Egypt, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia - sa snažia sprostredkovať mier vo vojne už viac ako dva roky. Burhán tento návrh označil za „zatiaľ najhorší návrh“ prímeria. Podľa neho totiž návrh „odstraňuje ozbrojené sily, rozpúšťa bezpečnostné agentúry a milíciu ponecháva tam, kde je“. Veliteľ sudánskej armády to povedal odkazujúc na jednotky RSF. Polovojenské sily s týmto prímerím súhlasili 6. novembra.

Vojna trvá už od apríla 2023

Občianska vojna v Sudáne medzi RSF a regulárnou armádou trvá už od apríla 2023. Na čele regulárnej armády je Burhán. Polovojenské RSF vedie Burhánov niekdajší zástupca Daklú. Táto viac ako dva roky trvajúca vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených. Vojna podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr.

Po roku a pol obliehania RSF v októbri obsadili strategicky významné mesto al-Fášir, pričom sa objavujú správy o masovom zabíjaní civilistov, popravách, sexuálnom násilí, násilí voči zdravotníkom a únosoch zo strany členov RSF. Prokuratúra Medzinárodného trestného súdu (ICC) v novembri upozornila, že činy RSF v meste al-Fášir môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.

Viac o téme: SudánPrímerieSudánske polovojenské Sily rýchlej podpory
Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory vyhlásili jednostranné trojmesačné prímerie vo vojne s armádou
