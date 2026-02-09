Juraj Blanár navštívi Čiernu Horu: Bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi krajiny

BRATISLABA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) navštívi Čiernu Horu. Bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi krajiny. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zahraničná cesta sa uskutoční v utorok a stredu (10. - 11. 2.).
„Šéf slovenskej diplomacie absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Čiernej Hory Jakovom Milatovičom, s predsedom vlády Milojkom Spajičom a zároveň s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Čiernej Hory Ervinom Ibrahimovičom,“ uviedol rezort.
Ako doplnil, v diskusiách sa politici zamerajú najmä na konkrétne možnosti posilnenia vzťahov a oživenie obchodnej výmeny. „Zásadnou témou bude vyjadrenie pokračujúcej podpory a zdieľanie expertízy Slovenskej republiky pri integrácii Čiernej Hory do Európskej únie, kde je práve Čierna Hora lídrom tohto procesu v regióne západného Balkánu,“ priblížilo ministerstvo. Rokovania sa budú týkať aj vývoja v regióne či bezpečnostnej situácie vo svete.