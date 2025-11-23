Nedeľa23. november 2025, meniny má Klement, zajtra Emília

Unesené deti v Nigérii šokujú svet! Päťdesiat žiakov dokázalo utiecť z rúk ozbrojencov

internát, z ktorého ozbrojenci uniesli školáčky
internát, z ktorého ozbrojenci uniesli školáčky (Zdroj: SITA/AP Photo/Deeni Jibo)
TASR

LAGOS - Päťdesiatim z viac ako 300 detí, ktoré ozbrojenci v piatok večer uniesli z katolíckej internátnej školy v Nigérii, sa podarilo uniknúť svojim únoscom. Informovali o tom v nedeľu agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na Nigérijské kresťanské združenie (CAN).

„Dostali sme dobrú správu: 50 žiakov utieklo a opäť je so svojimi rodičmi,“ oznámilo združenie, zastrešujúce rôzne kresťanské cirkvi a kresťanské organizácie, ktoré školu prevádzkuje. Podľa cirkevných predstaviteľov ozbrojení útočníci v piatok večer vtrhli do internátnej Školy sv. Márie (St. Mary's School) v Papiri v štáte Niger a uniesli 303 študentov vo veku od osem do 18 rokov, ako aj dvanásť učiteľov. Počas únosu zastrelili jedného pracovníka ochranky. Školu navštevuje celkom 629 detí.

Ide o jeden z najväčších masových únosov v Nigérii. Došlo k nemu niekoľko dní po tom, čo ozbrojenci vtrhli do strednej školy v susednom štáte Kebbi a uniesli 25 dievčat. Nigérijská vláda sa zatiaľ k počtu unesených študentov a učiteľov nevyjadrila. „Hoci sme s úľavou prijali správu o návrate 50 detí, naliehavo vás všetkých žiadam, aby ste sa naďalej modlili za záchranu a bezpečný návrat zostávajúcich detí,“ uviedol vo vyhlásení reverend Bulus Dauwa Yohanna, riaditeľ CAN v štáte Niger. Dodal, že žiakom sa podarilo ujsť v piatok a v sobotu.

Ozbrojené zločinecké gangy už roky útočia na ľudí vo vidieckych oblastiach severozápadnej a strednej Nigérie a unášajú ich za výkupné. Tisíce ľudí pri únosoch prišli o život. Ozbrojenci často útočia na odľahlé internátne školy, ktoré sú v dôsledku slabej ochrany ľahkými cieľmi. Gangy majú svoje tábory v rozsiahlej lesnatej oblasti, ktorá sa rozprestiera v niekoľkých federálnych štátoch. V apríli 2014 vzbudil medzinárodnú pozornosť únos 276 dievčat zo školy v meste Chibok. Niektoré z unesených dievčat sú dodnes nezvestné.

