Šéf sudánskej armády odmietol americký návrh na prímerie: Podľa neho je zatiaľ najhorší

CHARTÚM - Šéf sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán v nedeľu odmietol americký návrh na humanitárne prímerie v občianskej vojne s polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Tie návrh prijali začiatkom novembra, píše agentúra AP.
Burhán odmieta návrh
Vo videopríhovore zverejnenom armádou v nedeľu večer Burhán uviedol, že návrh je neprijateľný a jeho sprostredkovateľov obvinil zo zaujatosti. Krajiny známe ako zoskupenie Quad - Spojené štáty, Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE) a Saudská Arábia - sa snažia sprostredkovať mier vo vojne už viac ako dva roky.
Podľa Burhána ide o „zatiaľ najhorší návrh“ prímeria, pretože „odstraňuje ozbrojené sily, rozpúšťa bezpečnostné agentúry a milíciu ponecháva tam, kde je“. Veliteľ sudánskej pravidelnej armády to povedal odkazujúc na jednotky RSF. „Ak sprostredkovanie bude pokračovať týmto smerom, budeme ho považovať za zaujaté,“ uviedol Burhán.
Stiahnutie RSF pred politickým riešením
Šéf armády tvrdí, že prijme iba také prímerie, podľa ktorého sa RSF úplne stiahne z civilných oblastí, aby umožnili návrat vysídlených osôb späť do ich domovov, a až potom sa začnú rokovania o politickom urovnaní konfliktu.
Vojna v Sudáne si vyžiadala tisíce obetí
Občianska vojna medzi RSF a pravidelnou sudánskou armádou trvá od apríla 2023. Doteraz si vyžiadala desaťtisíce obetí a milióny vysídlených ľudí. Podľa OSN vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.
RSF súhlasili s humanitárnym prímerím 6. novembra, viac ako týždeň po obsadení mesta al-Fášir, ktoré obliehali viac ako rok. V regióne Dárfúr to bolo posledné miesto, ktoré ovládala armáda. Americký prezident Donald Trump sa neskôr zaviazal pomôcť ukončiť občiansku vojnu v Sudáne počas návštevy sudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána v Bielom dome.