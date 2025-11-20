Ruské úrady pridali bývalého ropného magnáta a exilového opozičného politika na zoznam teroristov a extrémistov

MOSKVA - Ruské úrady zaradili do zoznamu takzvaných teroristov a extrémistov bývalého ropného magnáta a súčasného kritika Kremľa Michaila Chodorkovského a tiež exilového opozičného politika Dmitrija Gudkova. Napísal to server The Moscow Times s odvolaním sa na ruský úrad pre dohľad nad financiami Rosfinmonitoring, ktorý zoznam spravuje.
Ruská tajná služba FSB minulý mesiac začala trestné konanie proti Chodorkovskému, Gudkovovi a ďalším dvom desiatkam členov Protivojnového výboru Ruska, ktorý vznikol v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. FSB Chodorkovského a ďalšie osobnosti angažované vo výbore nariekla z vytvorenia teroristickej organizácie alebo pokusu o násilné uchopenie moci. Chodorkovkého FSB stíha tiež samostatne kvôli obvineniu z ospravedlňovania terorizmu a z podnecovania k nemu, poznamenal vtedy server Mediazona.
Chodorkovskij, ktorý teraz žije v Británii, tvrdenia FSB odmietol. Protivojnový výbor Ruska vznikol krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 v rámci odporu proti ruskej agresii voči susednej krajine. O dva roky neskôr ruské úrady výbor označili za nežiaducu organizáciu. FSB v prípade stíha aj ďalších oponentov režimu, ako sú bývalý šachista Garri Kasparov, novinár a historik Vladimir Kara-Murza, expremiér Michail Kasjanov alebo politik Leonid Gozman. Väčšina členov hnutia žije v exile.
Rusko pridáva kritikov na zoznam extrémistov
Chodorkovskij býval najbohatším mužom Ruska. V roku 2005 bol ale odsúdený v medzinárodne kritizovanom procese za daňové úniky, privatizačné podvody, pranie špinavých peňazí a spreneveru. Stalo sa tak po tom, čo sa šéf vtedy najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Jukos znepáčil Kremľa kvôli svojej podpore opozície a politickým ambíciám. Prepustený bol v roku 2013, keď dostal od prezidenta Vladimira Putina milosť. Z exilu naďalej Putinov režim kritizuje.
Na ruskom zozname teroristov a extrémistov figurujú tisíce ľudí vrátane novinárov, spisovateľov a ľudskoprávnych aktivistov. Zaradenie do tohto zoznamu znamená okrem iného zablokovanie bankových účtov týchto ľudí v Rusku. Rosfinmonitoring v uplynulom týždni pridal na tento zoznam niekoľko ďalších odporcov vojny vrátane Kasjanova, poznamenal The Moscow Times.