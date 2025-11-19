Hrozivé varovanie poľského generála: Sme v predvojnovom období! TAKTO sa dá podľa neho Rusko odstrašiť

VARŠAVA - Náčelník poľského generálneho štábu Wieslaw Kukula varuje, že Rusko systematicky buduje podmienky na agresiu. Hovorí o „predvojnovom období“ a raste sabotáží aj kyberútokov.
„Sme v predvojnovom období,“ varuje najvyšší poľský vojak
Náčelník Generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wieslaw Kukula v rozhovore pre Polskie Radio uviedol, že Rusko podniká kroky, ktoré podľa neho pripomínajú prípravu na konflikt nielen s Poľskom, ale aj s celou Severoatlantickou alianciou. Podľa jeho slov Moskva vytvára prostredie, ktoré by jej v prípade útoku poskytlo výhodu.
Generál situáciu pomenoval jednoznačne: „Nachádzame sa v predvojnovom období.“
Rastú kyberútoky, sabotáže aj incidenty s dronmi
Kukula upozornil, že Rusko v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnilo svoje aktivity voči Poľsku. Ako príklady uviedol opakované kybernetické útoky na poľskú infraštruktúru a najnovší výbuch na železničnej trati smerujúcej na Ukrajinu.
K explózii došlo niekoľko hodín pred rozhovorom – na úseku medzi Varšavou a Lublinom bola poškodená trať v oblasti obce Mika. Poľský premiér Donald Tusk na sieti X potvrdil, že išlo o úmyselný čin: „Bohužiaľ sa potvrdili najhoršie predpoklady. Ide o sabotáž.“
Zároveň pripomenul, že pred pár týždňami Poľsko v spolupráci so spojencami z NATO zostrelilo viacero ruských dronov, ktoré prenikli do jeho vzdušného priestoru.
Odstrašenie ako kľúč: „Potrebujeme studenú vojnu 2.0“
V rozhovore Kukula zdôraznil, že jediná cesta, ako zabrániť otvorenému konfliktu, vedie cez jasný signál odstrašenia. Podľa neho musia Poľsko aj NATO investovať do obrany omnoho viac, než doteraz.
„Ak vybudujeme dostatočne silnú obranu, vytvoríme akúsi studenú vojnu 2.0,“ povedal pre Polskie Radio. Cieľom je podľa neho ukázať Rusku, že akýkoľvek útok na členský štát aliancie by mal okamžitú a tvrdú odpoveď.
Výbuch v Poľsku ako test Moskvy?
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha podľa denníka Kyiv Independent označil incident na železnici za možný „test“ zo strany Ruska – spôsob, akým si Moskva overuje reakcie susedov aj spojencov.
Nemecko varuje pred možným konfliktom v blízkej budúcnosti
Obavy z rastúceho napätia nezdieľa len Varšava. Nemecký minister obrany Boris Pistorius minulý týždeň povedal pre Frankfurter Allgemeine Zeitung, že scenár otvoreného konfliktu medzi NATO a Ruskom je reálny skôr, ako si Európa doteraz pripúšťala.
„Ešte donedávna sme hovorili o roku 2029,“ uviedol Pistorius. „Niektorí však už dnes tvrdia, že k vojne môže dôjsť v roku 2028 – a niektorí vojenskí historici sa zhodujú, že toto mohlo byť naše posledné leto v mieri.“