MIMORIADNY ONLINE Spojené štáty majú kľúč k ukončeniu vojny, tvrdí Zelenskyj: Trump údajne schválil nový mierový plán

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že iba Spojené štáty na čele s prezidentom Donaldom Trumpom môžu ukončiť vojnu medzi Moskvou a Kyjevom, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka. Informuje o tom správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:41 Televízia NBC News v noci na štvrtok informovala, že prezident USA Donald Trump dal zelenú novému americkému mierovému návrhu zameranému na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa zdrojov z Bieleho domu ide o kľúčový krok Washingtonu v snahách zastaviť pokračujúci konflikt.
06:25 Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Steve Kellogg v januári skončí vo funkcii. Podľa štyroch zdrojov agentúry Reuters to oznámil svojim spolupracovníkom. Agentúra konštatuje, že Kyjev tak príde o jedného z kľúčových podporovateľov v Trumpovej administratíve.
06:22 Ropná rafinéria v ruskej Rjazaňskej oblasti bola údajne zasiahnutá útokom dronu. Miestni obyvatelia tvrdia, že ropná rafinéria bola v Rjazaňskej oblasti údajne zasiahnutá v noci z 20. novembra.
06:17 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je vo výbornej zdravotnej kondícii. Agentúra DPA informuje, že podľa jeho slov nedávno podstúpil dvojdňové vyšetrenia, ktoré to potvrdili.
06:15 Kremeľ v stredu potvrdil, že komunikácia so Spojenými štátmi ohľadom vojny na Ukrajine síce pokračuje, no žiadne nové informácie o možnom mierovom pláne v súčasnosti nie sú. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
06:10 „Najdôležitejšie pre zastavenie krviprelievania a dosiahnutie trvalého mieru je, aby sme spolupracovali so všetkými našimi partnermi a aby americké vodcovstvo zostalo efektívne a silné,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram.
Mirový plán žiada ústupky od Ukrajiny
Iba USA a Trump „majú dostatočnú silu na to, aby konečne zastavili túto vojnu“. Vyjadrenie ukrajinského lídra prišlo po jeho stredajšom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare. Zelenskyj už na ich tlačovej konferencii po rokovaniach ocenil sprostredkovateľskú úlohu Turecka. „Je pre nás dôležité, že Turecko je pripravené poskytnúť potrebnú platformu,“ poznamenal na Telegrame.
Viaceré médiá v stredu informovali o návrhu mierového plánu, ktorý Spojené štáty predstavili Ukrajine. Podľa zdrojov agentúry Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády. Kremeľ však poprel, že by existovali nové správy ohľadom prípadnej mierovej dohody.