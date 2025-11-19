Albánsko si zaslúži podľa premiéra čo najskoršie členstvo v Európskej únii

TIRANA - Albánsko si po desaťročí reforiem a podpory občanov zaslúži čo najskoršie členstvo v Európskej únii, uviedol premiér Edi Rama v rozhovore pre stanicu Euronews. Podľa jeho slov krajina prešla transformáciou a je odhodlaná pokračovať v procese európskej integrácie.
Albánsko blízko vstupu
Albánsko je kandidátskou krajinou už viac než desať rokov, nedávno vstúpilo do záverečnej fázy rokovaní s EÚ a ako možný termín vstupu do bloku označuje rok 2030. Rama poznamenal, že jeho krajina má bohatú históriu príslušnosti k veľkým impériám a že „EÚ je dobré impérium“, ktoré zaručuje slobodu a právny štát.
Európska komisia (EK) nedávno uznala reformný proces pod vedením Ramu a naznačila, že Albánsko by mohlo byť pripravené vstúpiť do Únie do konca desaťročia. Krajina s 2,3 milióna obyvateľov by podľa Euronews mohla byť do EÚ ľahko začlenená z hľadiska počtu obyvateľov aj ekonomického vplyvu.
Podľa EK však musí Albánsko posilniť boj proti organizovanému zločinu, zlepšiť prevenciu prania špinavých peňazí a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, aby sa plne priblížilo štandardom Únie.
Rama priznáva problémy
Rama priznal, že zločin a korupcia sú vážne problémy, ktorými sa jeho vláda zaoberá. Zároveň však zdôraznil, že kriminalita a organizovaný zločin nie sú výlučne problémom Tirany. „Máme problémy s organizovaným zločinom? Áno, ale kto ich nemá? Pozrite sa na toto mesto (Brusel). To je ďalší príklad. Ale sú tu aj skvelé veci,“ povedal albánsky premiér v Bruseli, kde sa tento týždeň zúčastnil na fóre EK o rozširovaní. Doplnil, že jeho európski kolegovia prejavili podporu pristúpeniu Albánska k bloku. Aby sa krajina mohla stať členom EÚ, musí okrem dokončenia technických rokovaní s EK tiež získať jednomyseľný politický súhlas všetkých členských štátov.