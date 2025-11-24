Britský expremiér Cameron priznal liečbu na rakovinu prostaty

LONDÝN - Bývalý britský premiér David Cameron v rozhovore pre denník The Times prezradil, že sa liečil na rakovinu prostaty. V súčasnosti je už úplne zdravý a svoju skúsenosť a postavenie chce využiť na podporu kampane za lepšiu diagnostiku a liečbu tejto choroby, informuje o tom televízia Sky News.
Cameron (59) zastával funkciu premiéra Spojeného kráľovstva v rokoch 2010 až 2016, od novembra 2023 až po minuloročné voľby pôsobil ako minister zahraničných vecí. Svojho všeobecného lekára navštívil expremiér po tom, čo ho k tomu nabádala jeho manželka Samantha. Výsledky testu na prostatický špecifický antigén (PSA), ktorý potvrdzuje proteíny spojené s rakovinou prostaty sa ukázali znepokojivo vysoké.
Smrť brata prinútila expremiéra konať
V rozhovore Cameron uviedol, že jeho starší brat Alexander zomrel na rakovinu pankreasu v rovnakom veku, v akom je teraz on. „To človeka prinúti zamyslieť sa,“ povedal. Bývalý premiér sa rozhodol pre fokálnu terapiu, teda liečbu, pri ktorej sa pomocou ihiel do tela dodávajú elektrické impulzy, aby sa zničili rakovinové bunky.
Cameron otvorene hovorí o svojom zdraví
„Nerád hovorím o svojich osobných intímnych zdravotných problémoch, ale cítim, že by som mal,“ vyhlásil Cameron. „Buďme úprimní. Muži nie sú veľmi dobrí v rozprávaní o svojom zdraví,“ pokračoval.
„Mám platformu. Je to niečo, o čom musíme naozaj rozmýšľať, hovoriť a v prípade potreby aj konať... Chcem sa takpovediac priznať. Chcem pridať svoje meno na dlhý zoznamu ľudí, ktorí volajú po cielenom skríningovom programe,“ dodal Cameron. Agentúra DPA vysvetľuje, že žiadny takýto program v Británii v súčasnosti neexistuje.
Sky News uvádza, že na rakovinu prostaty v Spojenom kráľovstve každoročne zomrie približne 12.000 mužov, čo z nej robí najčastejšiu formu rakoviny u mužov v krajine.