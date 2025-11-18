Raši odcestuje do Londýna: Ide o návštevu Británie po vyše 21 rokoch

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) navštívi v utorok a stredu (19. 11.) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Návšteva sa koná na pozvanie britskej strany. Ide o prvú návštevu šéfa parlamentu v Spojenom kráľovstve po viac ako 21 rokoch. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Raši sa v Londýne stretne s najvyššími predstaviteľmi britského parlamentu, s predsedom Dolnej snemovne Lindsayom Hoyleom a s predsedom Snemovne lordov Johnom McFallom. „Návšteva má prelomiť dlhú prestávku vo vzájomných kontaktoch na najvyššej parlamentnej úrovni. Posledná oficiálna návšteva predsedu NR SR v Londýne sa konala v roku 2004 a predseda britskej Dolnej snemovne navštívil Slovensko naposledy v roku 1996,“ priblížil odbor komunikácie.
archívne video
Jedným z cieľov návštevy je podpora opätovného zriadenia skupín priateľstva v oboch parlamentoch, ktoré sú považované za dôležitý nástroj parlamentnej diplomacie. Raši z tohto dôvodu pred cestou deklaroval záujem o znovuzriadenie parlamentnej skupiny priateľstva so Spojeným kráľovstvom v Národnej rade SR. „Chceme posilniť parlamentnú diplomaciu a otvorený dialóg medzi našimi krajinami. V Británii dnes žije viac ako 160 000 Slovákov a aj preto je náš dialóg veľmi dôležitý. Osobne sa chcem zasadiť o to, aby bola v NR SR opätovne zriadená Skupina priateľstva so Spojeným kráľovstvom, a pevne verím, že čoskoro bude obnovená aj partnerská skupina (APPG) v britskom parlamente,“ uviedol Raši. Tieto platformy sú podľa neho neoceniteľné pre budovanie vzájomného porozumenia a podporu spoločných priorít v medziparlamentnej spolupráci.
Šéf parlamentu bude taktiež diskutovať s britskými partnermi o vytvorení inštitucionálnych podmienok na otvorený dialóg s občanmi, predovšetkým s mladou generáciou. Raši sa bude na stretnutiach s predstaviteľmi britského parlamentu zaujímať aj o vzájomnú výmenu skúseností v oblasti parlamentného vzdelávania mládeže a spolupráce s mládežníckymi organizáciami. „Britská Dolná snemovňa v tejto súvislosti organizuje vlastný mládežnícky parlament a NR SR má tiež zavedený úspešný program Mládežníckeho (modelového) parlamentu a program stáží pre študentov vysokých škôl, ktorý v NR SR funguje už 28 rokov,“ pripomenul odbor komunikácie.
V rámci pracovnej návštevy si predseda NR SR uctí pri pamätníku vo Westminsteri pamiatku československých vojakov a letcov, ktorí bojovali a padli počas druhej svetovej vojny.