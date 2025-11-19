VILNIUS - Litva opäť otvorí svoje hraničné priechody s Bieloruskom, oznámila v stredu vláda vo Vilniuse. Zatiaľ však nie je jasné, kedy presne budú hranice opäť otvorené. Informuje o tom agentúra Reuters.
Litovská vláda rozhodla o uzavretí hraníc s Bieloruskom na jeden mesiac koncom októbra pre incidenty s balónmi, ktoré opakovane narušili vzdušný priestor oboch krajín. Túto aktivitu označila vtedy za hybridný útok. Vláda vo Vilniuse tvrdila, že balóny vypúšťajú pašeráci cigariet a Minsk proti tomu nič nerobí. Pre tieto incidenty niekoľkokrát uzavreli aj letiská vo Vilniuse a v Kaunase.
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko označil vtedy krok Litvy za súčasť hybridnej vojny proti Minsku. Zároveň však pred vyše týždňom poveril svojho ministra zahraničných vecí Maxima Ryžankova, aby viedol rokovania s Litvou o situácii na spoločných hraniciach.