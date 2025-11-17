Napätie na východnom krídle NATO narastá: Lukašenko stále provokuje! Chce sa zapáčiť Kremľu

MINSK - Napätie na hranici Litvy s Bieloruskom sa opäť vyostrilo. Vilnius obviňuje Minsk z provokácií a po uzavretí hraničných priechodov prišli ďalšie hrozby – tentoraz namierené proti stovkám litovských kamiónov zadržaných na území Bieloruska.
Provokácie, ktoré zatvárajú hranice
Napätie medzi Litvou a Bieloruskom, susedmi rozdelenými nielen geograficky, ale aj politicky, sa v uplynulých týždňoch citeľne zintenzívnilo. Litva – členský štát NATO – oznámila uzavretie hraničných priechodov po tom, čo Minsk začal podľa CNN vypúšťať meteorologické balóny a nasadzovať drony do jej vzdušného priestoru. Incidenty sa odohrali približne pred tromi týždňami a Vilnius ich vyhodnotil ako úmyselné testovanie jeho reakcií.
Lukašenkova nová zbraň: kamióny
Namiesto snahy situáciu upokojiť prišla ďalšia eskalácia. Bieloruský vládca Alexandr Lukašenko vyhlásil, že je pripravený zhabať stovky litovských kamiónov, ktoré po uzavretí hraníc zostali v Bielorusku. Podľa Vilniusu by takýto krok znamenal ďalšie nebezpečné posunutie konfliktu.
Závislosť od Moskvy zväzuje Minsk
Podľa britského experta na bieloruskú politiku Alana Flowerse, ktorého citoval portál TVP World, Lukašenko v skutočnosti manévruje v úzkom koridore. „Nemôže riskovať konflikt s Moskvou, od ktorej je energeticky úplne závislý – a to zvlášť teraz, keď sa blíži zima,“ upozornil Flowers.
Test odhodlania NATO
Agresívne kroky Minsku majú podľa expertov jasný účel: preveriť, ako ďaleko je NATO pripravené zájsť pri odpovedi na provokácie, ktoré prichádzajú zo strany Ruska aj Bieloruska. V posledných mesiacoch pribúdajú incidenty, keď ruské stíhačky či drony narušia vzdušný priestor členských krajín aliancie.
Spoločná obrana severu Európy
Litva však nenechala situáciu len na vlastných pleciach. Lotyšsko aj Estónsko deklarovali jasnú podporu svojmu susedovi. Ako pripomína portál LRT, litovská premiérka Inga Ruginienė ocenila aj prístup Poľska: „Poliaci ukázali, čo znamená jednotný postoj. Neotvorili svoju hranicu s Bieloruskom, hoci to mali pôvodne urobiť už pred týždňom,“ uviedla.