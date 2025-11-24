Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny: Niektoré lety boli odklonené

VILIUS - Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu večer a v noci na pondelok dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre balóny zachytené radarom, ktoré sa približovali k jeho vzdušnému priestoru. Niektoré prilietajúce lietadlá museli presmerovať do iných miest. Informuje o tom agentúra Reuters.
Balóny ako hybridný útok
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.
Obmedzenia na letisku vo Vilniuse podľa vyhlásenia zaviedli po tom, ako sa na radare objavili body, ktoré sú charakteristické pre balóny smerujúce k letisku. Prevádzku najnovšie pozastavili v nedeľu prvýkrát o 18.55 h miestneho času (17.55 h SEČ) a obnovili v pondelok o 00.25 h miestneho času (23.25 h SEČ). Opatrenia opäť zaviedli o 01.40 h miestneho času (00.40 h SEČ) a zrušili o 03.25 h miestneho času (02.25 h SEČ).
Pre incidenty s balónmi Litva v októbri na jeden mesiac uzavrela hranicu s Bieloruskom. Znovu ju otvorila v priebehu uplynulého týždňa, keďže sa zdalo, že narúšanie jej vzdušného priestoru ustalo.