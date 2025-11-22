Koniec éry lacných nákupov z Číny? Šefčovič pritvrdzuje a žiada rýchly zásah voči Temu či Shein

BRATISLAVA – Lacné nákupy z čínskych online trhovísk sa už čoskoro môžu výrazne predražiť. Ministri financií Európskej únie sa v Bruseli dohodli, že clo na malé balíky z Číny začne platiť skôr, než sa pôvodne plánovalo. Zatiaľ čo doteraz mali zásielky do 150 eur výnimku, nové pravidlá ju majú zrušiť už v roku 2026. Európska únia tak reaguje na záplavu lacného tovaru, ktorý zaplavuje jej trh a vytvára tlak na domácich výrobcov.
Ministri financií EÚ sa zhodli na tom, že výnimka zo cla pre balíky v hodnote pod 150 eur prestane platiť už v roku 2026 – teda o dva roky skôr, ako predpokladal pôvodný plán. V súčasnosti sa neplatí žiadny poplatok za balíky v menšej hodnote dovážané priamo spotrebiteľom v 27-člennom bloku, v mnohých prípadoch prostredníctvom čínskych platforiem. EÚ v máji navrhla zrušenie tejto výnimky a zavedenie paušálneho poplatku vo výške dvoch eur za malé balíky, ktorý by sa uplatňoval od roku 2028.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v liste, ktorý sa podarilo získať agentúre AFP vyzval ministrov financií EÚ, aby sa dohodli na dočasnom riešení už na budúci rok. „Je to kľúčový krok k zabezpečeniu toho, aby Európska únia posilnila svoju pozíciu tvárou v tvár rýchlo sa meniacej obchodnej realite,“ napísal Šefčovič.
„Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim firmám a občanom, prečo EÚ nemôže konať rýchlejšie a nájsť riešenie,“ dodal Šefčovič. V liste sa neuvádza, na akej úrovni by sa mal poplatok stanoviť, ale Šefčovič povedal, že ministri by mali pracovať na „zjednodušenom dočasnom colnom poplatku a lepšom prepojení IT nástrojov“.
Tento krok by sa dotkol online platforiem, ako sú Shein, Tomu, AliExpress a Amazon Haul, ktoré posielajú produkty z čínskych tovární priamo nakupujúcim a vďaka výnimke z ciel ponúkajú najnižšie ceny. Niektoré členské štáty, ktoré už unavuje čakanie, pokročili s vlastnými plánmi vrátane Rumunska, ktoré zaviedlo päťeurový poplatok na malé balíky.