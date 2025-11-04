Škandál nekončí: Po Sheine sú pod drobnohľadom aj AliExpress, Temu a Wish

PARÍŽ - Ázijský e-shop Shein v utorok prisľúbil, že bude plne spolupracovať s francúzskymi justičnými orgánmi, ktoré začali vyšetrovať predaj erotických bábik so vzhľadom detí na tejto platforme. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu spoločnosti Shein vo Francúzsku Quentina Ruffata o tom v utorok informovala agentúra AFP.
Podľa Ruffata je firma pripravená zverejniť mená osôb, ktoré si takéto bábiky kúpili. „Budeme úplne transparentní voči úradom. Ak nás o to požiadajú, vyhovieme,“ dodal s tým, že táto záležitosť je „vážna, neprijateľná a netolerovateľná“. Rozhlasová stanica RMC v pondelok večer informovala, že parížska prokuratúra postúpila túto kauzu Úradu pre maloletých (OFMIN) a začala štyri vyšetrovania proti spoločnostiam Shein, AliExpress, Temu a Wish.
Na túto erotickú pomôcku v ponuke e-shopu Shein upozornil cez víkend denník Le Parisien. Vzápätí začal konať francúzsky úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (DGCCRF), ktorý čínskeho giganta v oblasti elektronického obchodu za predaj „erotických bábik s detským vzhľadom“ na svojej webovej stránke nahlásil príslušným úradom.
Shein stiahol sporné produkty z ponuky
Úrad DGCCRF vo svojom vyhlásení uviedol, že opis a kategorizácia produktu na webovej stránke Sheinu „vyvolávajú vážne pochybnosti o tom, či nejde o detskú pornografiu“. Spoločnosť Shein na to reagovala vyhlásením, že dané produkty boli z jej platformy stiahnuté. Le Parisien v článku zverejnil aj fotografiu a popis jednej z predávaných bábik. Podľa uvedených údajov má 80 centimetrov a v ruke drží plyšového medvedíka. V popise stálo, že ide o sexuálnu hračku pre masturbáciu, ktorá má realistickú vagínu a konečník. Kúpiť sa dala za 186,94 eur.
Medzičasom francúzsky minister hospodárstva Roland Lescure pohrozil spoločnosti Shein zákazom, ak sa bude naďalej dopúšťať trestnej činnosti. Francúzska komisárka pre práva a ochranu detí Sarah el-Haïryová si chce predvolať „všetky hlavné platformy“ a dosiahnuť, aby identifikovali kupujúcich takýchto produktov. Spoločnosť Shein vo svojom vyhlásení zverejnenom v pondelok večer uviedla, že zo svojho webu odstránila všetky reklamy a obrázky spojené so „sexuálnymi bábikami“ a dočasne z ponuky vyradila aj kategóriu „produkty pre dospelých“. Hovorca spoločnosti pre Francúzsko pritom v rozhovore pre RMC žiadal rozlišovať medzi značkou Shein, ktorá predáva oblečenie, a predajnou platformou Shein.