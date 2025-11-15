Muž, ktorý ukradol z londýnskej galérie Banksyho dielo, pôjde do väzenia

LONDÝN - Na 13 mesiacov väzenia odsúdil v piatok britský súd muža za krádež výtlačku diela streetartového umelca Banksyho z londýnskej galérie zo septembra minulého roka, informuje o tom agentúra AFP.
Vinník priznal vinu
V prípade diela išlo o obraz „Dievča s balónom“ v hodnote 270.000 libier (takmer 306.000 eur). Štyridsaťdeväťročný Larry Fraser sa k vlámaniu a krádeži priznal, o jeho uväznení rozhodla sudkyňa Anne Brownová na súde v londýnskej štvrti Kingston. „Toto je drzé a závažné vlámanie, ktoré sa netýka domácnosti,“ uviedla Brownová pri vynášaní rozsudku.
Ukradnutý bol jediný kus
Limitovaná edícia výtlačku bola jedinou, ktorá bola z dotknutej výstavy ukradnutá. Expozícia predstavovala kolekciu 13 Banksyho diel v hodnote približne 1,5 milióna libier (takmer 1,7 milióna eur).
Podľa londýnskej metropolitnej polície zadržali Frasera niekoľko dní po krádeží, pričom krátko nato objavili aj umelecké dielo. „Banksyho Dievča s balónom je známe po celom svete – a my sme okamžite zareagovali, nielen pre to, aby sme postavili Frasera pred súd, ale aj aby sme toto umelecké dielo vrátili galérii,“ povedal policajt Scott Mather, ktorý viedol vyšetrovanie.
Banksy, ktorého identita doposiaľ nebola verejne odhalená, sa preslávil pútavými nástennými maľbami a často používa charakteristický šablónový štýl, ktorý sa bežne objavuje na budovách a múroch, pripomína DPA. Niekoľko jeho umeleckých diel bolo poškodených alebo ukradnutých, či už pre ich hodnotu, umiestnenie alebo zaujímavosť.