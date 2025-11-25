Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

MIMORIADNE Provokácie Kremľa v Európe? Rusi narušili vzdušný priestor NATO, prvýkrát za BIELEHO dňa! OKAMŽITÁ reakcia

Rusi narušili opakovane vzdušný priestor Rumunska
Rusi narušili opakovane vzdušný priestor Rumunska (Zdroj: Getty Images, X/Visegrád24)
TASR

BUKUREŠŤ - Rumunské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16 po tom, čo dva drony narušili vzdušný priestor Rumunska v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou. Informuje správa rumunského ministerstva obrany a agentúry Reuters.

Rezort uviedol, že v utorok ráno okolo 06.28 h nasadil dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon z leteckej základne Mihail Kogalniceanu po tom, čo detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. "Cieľ prekročil národný vzdušný priestor zo smeru od mesta Vylkove (Ukrajina) do oblasti Chilia Veche v župe Tulcea," uviedlo ministerstvo. Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon.

Prvé narušenie 

Miestna rumunská stanica Digi24 s odkazom na ministerstvo obrany informuje, že ruský dron vletel v utorok 25. novembra bez predošlého hlásenia do rumunského vzdušného priestoru v okrese Tulcea. Stalo sa tak o 6:55 miestneho času. 

Hlásenie o narušiteľovi dostali dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon, ktoré polhodinu predtým (6:28 miestneho času) vzlietli zo základne Mikhail Kogalniceau, aby kontrolovali vzdušný priestor. Zhruba 15 minút od hlásenia (cca 7:10) už stíhačky hlásili, že dron je opäť nad Ukrajinou. 

Druhý ruský manéver a povolenie k paľbe

V čase 7:37 štartovali do vzduchu dve stíhačky NATO rumunského letectva. Ruský dron opäť narušil vzdušný priestor Rumunska v čase 7:50. Do týchto chvíľ nie je jasné, či išlo o ten istý, ktorý letel nad Rumunskom už skôr. "Pokiaľ ruské drony ohrozia miestnych obyvateľov, stíhačky vo vzduchu majú povolenie k paľbe," píše rumunské ministerstvo obrany. 

Poplach vyhlásili v okresoch Tulcea aj Galați. Rezort obrany varuje občanov pred možnými padajúcimi úlomkami. Po prvýkrát sa stalo, že takéto varovanie vydalo rumunské ministersto počas bieleho dňa, a nie v noci. 

Profil Visegrád24 dokonca píše, že Rusi dnes ráno narušili aj vzdušný priestor Moldavska. Konkrétne malo ísť o nepovolené vniknutie až šiestich dronov. Potvrdzuje to aj správa z LiberTV, ktorá však hovorí len o jednom ruskom Šáhide, ktorý prenikol na juh Moldavska z Ukrajiny. Následne mal letieť do Rumunska.

Podobný incident sa stal aj 19. novembra

Nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako štyri lietadlá po tom, čo dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor.

