Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Maďarsko stopuje kritiku Trumpa: Jeho plán má rozhodnúť o bezpečnosti Európy

Péter Szijjártó
Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/MZV)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarsko dôrazne vyzýva európskych lídrov, aby nepodkopávali úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyriešenie vojny na Ukrajine, pretože zverejnený mierový plán obsahuje veľmi dôležité piliere budúcej európskej bezpečnosti. Podľa servera magyarhirlap.hu to povedal v piatok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie po ministerskom fóre medzi EÚ a indo-tichomorskými krajinami uviedol, že americký plán urovnania prináša nádej na mier. Podľa neho jasne demonštruje, že Trump bude naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, pre mier a svojho úsilia sa nevzdá. „Dôrazne vyzývame európskych politikov, aby nepodkopávali mierový plán Donalda Trumpa a nepodkopávali mierové úsilie Američanov,“ povedal Szijjártó.

V otázke nového mierového plánu Spojených štátov pre ukončenie vojny na Ukrajine by mohli byť rozhodujúce nasledujúce dva až tri týždne, kedy by sa mohli objaviť prvé oficiálne reakcie. Uviedol to v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. „Niečo sa potom začne diať, blíži sa budapeštiansky mierový summit,“ dodal premiér.

Americký návrh zverejnený médiami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Za de facto ruské územie budú uznané Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť. Ukrajina sa ústavným dekrétom vzdá ambície vstúpiť do NATO a zostane krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO. Obsah plánu je podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne. Ukrajina ho aktuálne skúma.

Viac o téme: LídriUSADonald TrumpMaďarskoPéter SzijjártóEurópska únia (EÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vokálek upozorňuje: Spor Slovenska
Vokálek upozorňuje: Spor Slovenska s Európskou komisiou môže byť dlhý a mimoriadne citlivý
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Európska komisia začala
MIMORIADNE Európska komisia začala konanie proti Slovensku
Zahraničné
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci
Znepokojený Trump! Kongresmani vyzývajúci vojakov na neuposlúchnutie rozkazov sú podľa neho zradcovia
Zahraničné
Donald Trump
Trump urobil niečo nečakané: K TOMUTO sa priznal! A stihol ešte aj uraziť Američanov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV
Tlačová konferencia premiéra Fica: Ústavu meniť neplánuje, vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Tlačová konferencia premiéra Fica: Ústavu meniť neplánuje, vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Správy
V Slovenskom raji pribudli drevení obri
V Slovenskom raji pribudli drevení obri
Cestovanie

Domáce správy

Spory v justícii pokračujú:
Spory v justícii pokračujú: Generálna prokuratúra odmieta obvinenia žilinského prokurátora
Domáce
Michal Šimečka
Môžeme prísť o veľkú časť slovenského vína: Šimečka vyzval vládu na zvolanie krízového štábu
Domáce
Bielovodská dolina
Zonácia TANAP-u vyvoláva spor: Ministerstvo odmieta hoaxy! Iniciatíva varuje pred ohrozením dolín a pitnej vody
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný slovenský geograf: Stál pri vzniku Atlasu SSR aj zápise jaskýň do UNESCO
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný slovenský geograf: Stál pri vzniku Atlasu SSR aj zápise jaskýň do UNESCO
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Steve Witkoff
PREKVAPIVÉ kroky Trumpovho človeka: ZÁHADNÝ odkaz v príspevku, ktorý po chvíli vymazal, TOTO v ňom stálo!
Zahraničné
Péter Szijjártó
Maďarsko stopuje kritiku Trumpa: Jeho plán má rozhodnúť o bezpečnosti Európy
Zahraničné
Vokálek upozorňuje: Spor Slovenska
Vokálek upozorňuje: Spor Slovenska s Európskou komisiou môže byť dlhý a mimoriadne citlivý
Zahraničné
Donald Trump
Trumpove clá neprinesú sľubovaný efekt: Deficit USA klesne menej než sa pôvodne plánovalo
Zahraničné

Prominenti

Módny prešľap známej krásky:
Módny prešľap známej krásky: Oblečená v... Juj, toto je nevhodné!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026
Očami tvorcov pánskej módy: Toto boli NAJlepšie oblečené dámy na Beauty Ball, žiarili ako kráľovné
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! Gabrielle Henry
Zábery, ktoré obleteli svet: Krásna Miss Jamajka sa ZRÚTILA z pódia... Odnášali ju na nosidlách!
Zahraniční prominenti
Krst nového vína Davida
David Key obsypaný hroznom, sexi Dolly Buster a Haklová... Och, Monika, vidno ti až do žalúdka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Zabudnite na špenát a
Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty
Zaujímavosti
Thajsko nie sú len
Thajsko nie sú len krásne pláže: Päť prírodných zázrakov, ktoré vám vyrazia dych
dromedar.sk
FOTO Robotická armáda vstupuje do
MASOVÁ invázia robotov: Čína spustila humanoidov, ktorí môžu NAHRADIŤ tisíce ľudí! Sci-fi alebo nová realita?
Zaujímavosti
TOTO vám vyrazí dych:
TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy

Šport

Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
HC Košice – Vlci Žilina: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
HC Košice – Vlci Žilina: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
La Liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 KONÍ
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 KONÍ
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce

Technológie

Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Technológie
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Aplikácie a hry
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Bezpečnosť
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Godeal24 Black Friday Sale je online: Celoživotná licencia Office 2021 Pro za 29€ a Win 11 Pro len za 12€!
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Partnerské vzťahy
Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Steve Witkoff
Zahraničné
PREKVAPIVÉ kroky Trumpovho človeka: ZÁHADNÝ odkaz v príspevku, ktorý po chvíli vymazal, TOTO v ňom stálo!
Spory v justícii pokračujú:
Domáce
Spory v justícii pokračujú: Generálna prokuratúra odmieta obvinenia žilinského prokurátora
Nielen Pellegrini, či Kaliňák:
Domáce
Nielen Pellegrini, či Kaliňák: Obranné sily zaujali opozíciu, poslankyňa si vzala samopaľ a skúsila si to!
MIMORIADNE Domácnosti bez elektriny
Domáce
MIMORIADNE Domácnosti bez elektriny a dopravný kolaps: Snehová KALAMITA nekončí, smeruje k nám ďalšia VLNA!

Ďalšie zo Zoznamu