Maďarsko stopuje kritiku Trumpa: Jeho plán má rozhodnúť o bezpečnosti Európy

BUDAPEŠŤ - Maďarsko dôrazne vyzýva európskych lídrov, aby nepodkopávali úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o vyriešenie vojny na Ukrajine, pretože zverejnený mierový plán obsahuje veľmi dôležité piliere budúcej európskej bezpečnosti. Podľa servera magyarhirlap.hu to povedal v piatok v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie po ministerskom fóre medzi EÚ a indo-tichomorskými krajinami uviedol, že americký plán urovnania prináša nádej na mier. Podľa neho jasne demonštruje, že Trump bude naďalej robiť všetko, čo je v jeho silách, pre mier a svojho úsilia sa nevzdá. „Dôrazne vyzývame európskych politikov, aby nepodkopávali mierový plán Donalda Trumpa a nepodkopávali mierové úsilie Američanov,“ povedal Szijjártó.
V otázke nového mierového plánu Spojených štátov pre ukončenie vojny na Ukrajine by mohli byť rozhodujúce nasledujúce dva až tri týždne, kedy by sa mohli objaviť prvé oficiálne reakcie. Uviedol to v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. „Niečo sa potom začne diať, blíži sa budapeštiansky mierový summit,“ dodal premiér.
Americký návrh zverejnený médiami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Za de facto ruské územie budú uznané Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť. Ukrajina sa ústavným dekrétom vzdá ambície vstúpiť do NATO a zostane krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO. Obsah plánu je podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne. Ukrajina ho aktuálne skúma.