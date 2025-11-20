Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Grécko rokuje o vzniku centier pre migrantov mimo územia Európskej únie: Ako partnera vidí Nemecko

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
TASR

ATÉNY - Grécko rokuje o zriadení centier pre nelegálnych migrantov mimo územia Európskej únie. Ako potenciálneho partnera vidí Nemecko, uviedol v stredu grécky minister pre migráciu a azyl Thanos Plevris. Informuje o tom správa agentúry DPA.

Podľa Plevrisa majú byť centrá určené pre migrantov, ktorí nemôžu byť vrátení do krajín pôvodu. „Už vedieme rokovania s bezpečnými africkými krajinami, ktoré by mohli prijať nelegálnych migrantov,“ oznámil minister pre stanicu ERTnews. Doplnil, že Nemecko spustilo „serióznu iniciatívu“ a Atény o ňu prejavili záujem. Nemecké ministerstvo vnútra v reakcii potvrdilo, že pracuje na procese vytvárania návratových centier, zatiaľ čo sa na úrovni Európskej únie pripravuje komplexný legislatívny rámec. O rozhovoroch s členskými či tretími krajinami zatiaľ neposkytlo podrobnosti.

Cieľom je odradiť nelegálnu migráciu

Plevris priblížil, že centrá by mali pozostávať z dvoch kategórií. Prvú by tvorili zabezpečovacie zariadenia pod kontrolou EÚ, kde by africké krajiny poskytovali podporu. Druhá kategória by zahŕňala menej bezpečné krajiny, napríklad Líbyu, kde by mohli byť migranti tiež umiestnení. Podľa gréckeho ministra by takéto centrá mali „silný odstrašujúci účinok“ a prispeli by k dlhodobému znižovaniu nelegálnej migrácie do eurobloku.

Európska únia a jej členské štáty v posledných mesiacoch venujú zvýšenú pozornosť možnostiam zefektívnenia systému návratov neúspešných žiadateľov o azyl. Európska komisia v marci navrhla, aby členské štáty EÚ mohli zriaďovať centrá v krajinách mimo Únie, kde by migranti so zamietnutými žiadosťami o azyl mohli čakať na deportáciu.

Viac o téme: MigrantMigráciaRokovanie NemeckoGréckoEurópska úniaCentrum
