Kurdskí militanti sa stiahli z pohraničnej oblasti na severe Iraku.

ANKARA - Militantná Strana kurdských pracujúcich (PKK) v pondelok uviedla, že jej jednotky sa stiahli z kľúčovej pohraničnej oblasti na severe Iraku. Tento krok je zameraný na podporu mierového procesu s Tureckom, informuje o tom agentúra AFP.
Vo vyhlásení kurdských militantov sa uvádza, že k stiahnutiu jednotiek došlo večer 16. novembra v regióne Záb. Samotná PKK to označila za „dôležitý praktický príspevok“ k prebiehajúcemu úsiliu o obnovenie väzieb s Ankarou.
Región Záb má pre PKK historický význam
PKK v severnom Iraku dlhodobo operovala na základniach, na ktoré často letecky útočili turecké jednotky. Konkrétne región Záb sa stal v roku 2008 terčom pozemnej operácie tureckej armády, pripomína AFP. Spomínaný región má pre PKK symbolický význam, keďže ide o miesto, kde sa pôvodne nachádzalo jej sídlo - predtým, než sa presunulo smerom na východ do pohoria Kandíl.
Pôvodne marxistická PKK vznikla v roku 1978 a od roku 1984 viedla povstanie na juhovýchode Turecka. Najprv sa snažila o vytvorenie samostatného kurdského štátu, neskôr požiadavky obmedzila na autonómiu. Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a USA ju považujú za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.